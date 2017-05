Гендерные особенности сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса у больных, перенёсших инфаркт миокарда на фоне артериальной гипертензии

Voronkov, L. G., Amosova, K. M., Bahrii, A. E., Dziak, H. V., Diadyk, O. I., Zharinov, O. Y., et al. (2012) Rekomendatsii z diagnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti (2012) [Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure (2012)]. Kyiv. [in Ukrainian].

Коzhukhov, S. M., & Parkhomenko, O. M. (2016) Sertseva nedostatnist zi zberezhenoiu fraktsiieiu vykydu livoho shlunochka [Heart failure with preserved left ventricular ejection fraction]. Medytsyna nevidkladnykh staniv, 1, 126–130. [in Ukrainian].

Cowie, Mr., Fox, K. F., & Wood, D. A. (2002) Hospitalization of patients with heart failure: a population -based study. Eur. Heart. J. 23(11), 877–885.

Deswal, A., & Bozkurt, B. (2006) Comparison of morbidity in women versus men with heart failure and preserved ejection fraction. Am. J. Cardiol,. 97(8), 1228–1231. doi: 10.1016/j.amjcard.2005.11.042.

Bleumink, G. S., Knetsch, A. M., Sturkenboom, M. C., Straus, S. M., Hofman, A., Deckers, J. W., et al. (2004) Quantifying the heart failure epidemic: prevalence, incidence rate, lifetime risk and prognosis of heart failure The Rotterdam Study. Eur. Heart J., 25, 1614–1619. doi:10.1016/j.ehj.2004.06.038.

Lam, C. S., Carson, P. E., Anand, I. S., Rector, T. S., Kuskowski, M., Komajda, M., et al. (2012) Sex Differences in Clinical Characteristics and Outcomes in Elderly Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: The Irbesartan in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (I-PRESERVE) Trial. Circ. Heart. Fail., 5(5), 571–578. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.970061.

Maeder, M. T., & Kaye, D. M. (2009) Heart failure with normal left ventricular ejection fraction. J. Am. Coll. Cardiol., 53, 905–918. doi: 10.1016/j.jacc.2008.12.007.

Nagueh, S. F., Appleton, C. P., Gillebert, T. C., Marino, P. N., Oh, J. K., Smiseth, O. A., et al. (2009) Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography. Journal of the American Society of Echocardiography, 22, 107–133. doi: 10.1016/j.echo.2008.11.023.

Okura, H., Kubo, T., Asawa, K., Toda, I., Yoshiyama, M., Yoshikawa, J., & Yoshida, K. (2009) Elevated E/E’ predicts prognosis in congestive heart failure with preserved systolic function. Circ. J., 73, 86–91. doi: 10.1253/circj.CJ-08-0457.

Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G., Coats, A. J., et al. (2016) 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Eur. Heart. J., 18(8), 891–975. doi: 10.1002/ejhf.592.

Shah, K. S., & Maisel, A. S. (2014) Novel biomarkers in heart failure with preserved ejection fraction. Heart Fail Clin., 10(3), 471–479. doi: 10.1016/j.hfc.2014.04.005.