Клиническая характеристика дыхательной и сердечно-сосудистой систем при сочетании хронического обструктивного заболевания лёгких и сердечной недостаточности

Gavrisyuk, V. K., Yachnik, A. Y., & Merenkova, E. A. (2014) Khronicheskoe legochnoe serdce v svete polozhenij mezhdunarodnykh rukovodstv NICE-COPD y GOLD [Chronic pulmonary heart in the light of international guidelines and NICE-COPD GOLD]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal, 2, 17–19. [in Russian].

Voronkov, L. H., Amosova, K. M., Bahrii, A. E., Dziak, H. V., Diadyk, O. I., Zharinov, et al. (2012) Rekomendatsii z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti (2012) [Recommendations for the diagnosis and treatment of chronic heart failure (2012)]. Sertseva nedostatnist: ukr nauk-prakt zhurn dlia likariv z problem sertsevoi nedostatnosti, 3, 60–96. [in Ukrainian].

Ponikowski, P. Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S. (2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. Heart J., 37, 2129–2200.

Islam, M. A., Bari, M. S., Islam, M. N., Bari, M. A., Siddique, S. R., Islam, M. Z., et al. (2016) B-type Natriuretic Peptide Assay in Differentiating Congestive Heart Failure from Lung Disease in Patients Presenting with Dyspnea. Mymensingh Med. J., 25(3), 470–476.

Müllerova, H., Agusti, A., Erqou, S., & Mapel, D. W. (2013) Cardiovascular comorbidity in COPD: Systematic literature review. Chest J., 144(4), 1163–1178. doi: 10.1378/chest.12-2847.

Minasian, A. G., van den Elshout, F. J., Dekhuijzen, P. N., Vos, P. J., Willems, F. F., van den Bergh, P. J., & Heijdra, Y. F. (2013) COPD in chronic heart failure: Less common than previously thought? Heart & Lung, 42(5), 365–371. doi: 10.1016/j.hrtlng.2013.07.002.

Valk, M. J., Broekhuizen, B. D., Mosterd, A., Zuithoff, N. P., Hoes, A. W., & Rutten, F. H. (2015) COPD in patients with stable heart failure in the primary care setting. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis., 10, 1219–1224. doi: 10.2147/COPD.S77085.

Griffo, R., Spanevello, A., Temporelli, P. L., Faggiano, P., Carone, M., Magni, G., et al. (2017) SUSPIRIUM Investigators. Frequent coexistence of chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease in respiratory and cardiac outpatients: Evidence from SUSPIRIUM, a multicentre Italian survey. Eur. J. Prev. Cardiol., 2047487316687425.

Smith, B. M., Prince, M. R., Hoffman, E. A., Bluemke, D. A., Liu, C. Y., Rabinowitz, D., et al. (2013) Impaired Left Ventricular Filling In COPD And Emphysema: Is It The Heart Or The Lungs?: The Multi-Ethnic Study Of Atherosclerosis COPD Study. Chest J., 144(4), 1143–1151. doi: 10.1378/chest.13-0183.

Anderson, W. J., Lipworth, B. J., Rekhraj, S., Struthers, A. D., & George, J. (2013) Left ventricular hypertrophy in COPD without hypoxemia: the elephant in the room? Chest, 143(1), 91–97. doi: 10.1378/chest.12-0775.

Rahaghi, F. N., van Beek, E. J., & Washko, G. R. (2014) Cardiopulmonary coupling in chronic obstructive pulmonary disease: the role of imaging. J. Thorac. Imaging., 29(2), 80–91. doi: 10.1097/RTI.0000000000000076.