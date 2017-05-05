Особенности структурно-функционального состояния сердца у больных хронической сердечной недостаточностью, коморбидной с артериальной гипертензией
Аннотация
В последнее время учёные уделяют большое внимание процессам структурно-геометрической и функциональной перестройки сердца – основным составляющим кардинального ремоделирования. Процессы гипертрофии миокарда, дилатации сердца приводят к изменению его геометрии, нарушению систолической и диастолической функций, которые предшествуют клиническим проявлениям хронической сердечной недостаточности и являются предикторами декомпенсации сердечной деятельности. Однако структурно-геометрические изменения левого желудочка (ЛШ) и диастолическая функция у больных ХСН в зависимости от наличия АГ на сегодня изучены мало.
Цель работы – определить особенности структурно-функционального ремоделирования сердца у больных хронической сердечной недостаточностью, ассоциированной с артериальной гипертензией.
Материалы и методы. У 77 больных (21 женщина и 56 мужчин) с хронической сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса левого желудочка исследована гемодинамика и структурно-функциональные изменения с помощью эходопплеркардиографии. Первую группу составили 46 пациентов с ХСН и АГ, во вторую группу вошёл 31 пациент с ХСН без артериальной гипертензии. Все группы были сопоставимы по возрасту и полу.
Результаты. У пациентов с ХСН и АГ в анамнезе процессы ремоделирования характеризовались увеличением ОЛП (на 17,8 %, p < 0,05), ТЗСЛШ (на 16,3 %, p < 0,05), МЖП (на 12,7 % , p < 0,05), ОТС (на 22,4 %, p < 0,05) и ФВ (на 13,3 %, p < 0,05) по сравнению с больными без АГ, с преобладанием эксцентрической и концентрической гипертрофии и диастолической дисфункции по типу нарушения релаксации.
Выводы. У больных ХСН с артериальной гипертензией в анамнезе процессы ремоделирования характеризуются утолщением стенок, увеличением объёма левого предсердия, массы миокарда ЛЖ, фракции выброса ЛЖ с преобладанием эксцентрической и концентрической гипертрофии и диастолической дисфункцией по типу нарушения релаксации, что можно использовать в практике медико-социальной экспертизы. В дальнейшем целесообразно провести исследования по установлению прогностического значения и возможности фармакологической коррекции отмеченных изменений у больных ХСН с артериальной гипертензией.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100575
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Запорожский государственный медицинский университет