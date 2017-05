Особенности структурно-функционального состояния сердца у больных хронической сердечной недостаточностью, коморбидной с артериальной гипертензией

Kovalenko, V. M., & Dorohoi, A. P. (2016). Sertsevo-sudynni khvoroby: medyko-sotsialne znachennia ta stratehiia rozvytku kardiolohii v Ukraini [Cardiovascular disease: medical and social importance and strateniya of Cardiology in Ukraine]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 3, 5–14. [in Ukrainian].

Drozdova, I. V., Vasylieva, L. O., Babets, A. A., & Stepanova, L. H. (2016). Tserebro-vaskuliarni khvoroby v Ukraini: do pytannia analizu ta prohnozuvannia [Cerebrovascular disease in Ukraine: the question the analysis and prediction]. East European Scientific journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 10(2), 8–12. [in Ukrainian].

Brzyżkiewicz, H., Konduracka, E., Gajos, G., & Janion, M. (2016). Incidence of chronic heart failure with preserved left ventricular ejection fraction in patients with hypertension and isolated mild diastolic dysfunction. Polish Archives Of Internal Medicine, 126(1–2), 12–18.

Arques, S., Roux, E., & Luccioni, R. (2007). Current clinical applications of spectral tissue Doppler echocardiography (E/E' ratio) as a noninvasive surrogate for left ventricular diastolic pressures in the diagnosis of heart failure with preserved left ventricular systolic function. Cardiovascular Ultrasound, 5(1). doi: 10.1186/1476-7120-5-16.

Nechesova, T. A., Korobko, I. Yu., & Kuznecova, N. I. (2008). Remodelirovanie levogo zheludochka: patogenez i metody ocenki [Left ventricular remodeling: pathogenesis and evaluation methods]. Medicinskie novosti, 11, 7–13. [in Russian].