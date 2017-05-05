Риск появления жизненно опасных аритмий у пациентов, которые курят табак
Аннотация
Несмотря на достижения профилактической медицины последних десятилетий, курение табака остаётся одним из основных факторов риска возникновения и неуклонного прогрессирования заболеваний, сопровождающихся высокой внезапной смертностью среди населения.
Цель работы – разработка новых подходов к прогнозированию, профилактике и лечению осложнений у больных с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском на основании оценки состояния и воздействия на турбулентность сердечного ритма.
Материалы и методы. Для проведения исследования было отобрано 603 пациента. Все пациенты разделены на группы: первая – пациенты с ишемической болезнью сердца, но без сопутствующих факторов риска, таких как курение, ожирение, метаболический синдром. Вторая группа – больные, которые курят табак продолжительностью более 2 лет (лица с очень высоким кардиоваскулярным риском по шкале SCORE). Третья группа – пациенты с метаболическим синдромом без ишемической болезни сердца или артериальной гипертензии (лица с очень высоким кардиоваскулярным риском по шкале SCORE). Четвёртая группа – пациенты с метаболическим синдромом с артериальной гипертензией (лица с очень высоким кардиоваскулярным риском по шкале SCORE). В контрольную группу вошло 149 человек. С целью установления особенностей распространения нарушений турбулентности сердечного ритма у лиц с перенесённым инфарктом миокарда, лиц с высоким и очень высоким уровнем кардиоваскулярного риска по шкале SCORE провели холтеровское мониторирование сердечного ритма. Для определения корреляционной связи между возникновением и прогрессированием желудочковых аритмий и нарастанием явления турбулентности сердечного ритма было проведено исследование для определения уровня кальция и магния в крови.
Результаты. Среди курильщиков табака достоверно выше распространённость желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии, чем у практически здоровых лиц. Среди курильщиков наблюдается самый высокий процент желудочковых экстрасистол, как ранней желудочковой экстрасистолии, так и групповой. Каждый четвёртый практически здоровый человек имеет отклонения со стороны показателей турбулентности сердечного ритма, а каждый 17 – существенные отклонения и соответственно высокий риск внезапной смерти. У лиц, которые курят табак, установлено достоверное снижение концентрации ионов кальция и повышение ионов магния. У лиц с явлением турбулентности сердечного ритма и метаболическим синдромом с сопутствующей артериальной гипертензией концентрация ионов кальция достоверно выше, чем у лиц с метаболическим синдромом без сопутствующей артериальной гипертензии.
Выводы. Курение способствует увеличению распространения политопности экстрасистолии. У курильщиков повышен уровень акселерации и децелерации турбулентности сердечного ритма. Концентрация ионов кальция и магния у курильщиков с явлением турбулентности сердечного ритма изменена. Исследование турбулентности сердечного ритма – это доступный маркер прогнозирования и возникновения жизненно опасных аритмий.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100591
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Запорожский государственный медицинский университет