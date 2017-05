Изменения цитокинового статуса при разных подтипах ишемического инсульта в остром периоде

Kim, J., Kawabori, M., & Yenari, M. (2014) Innate inflammatory responses in stroke: mechanisms and potential therapeutic targets. Current Medicinal Chemistry, 21(18), 2076–97.

Kawabori, M., & Yenari, M. (2015) Inflammatory responses in brain ischemia. Current Medicinal Chemistry, 22(10), 1258–77. doi: 10.2174/0929867322666150209154036.

Anrather, J., & Iadecola, C. (2016) Inflammation and Stroke: An Overview. Neurotherapeutics, 13(4), 661–670. doi: 10.1007/s13311-016-0483-x.

Tuttolomond, A., Di Raimond, D., Pecoraro, R., Arnao, V., Pinto, A., & Licatа, G. (2012) Inflammation in Ischemic Stroke Subtypes. Current Pharmaceutical Design, 18, 4289–4310.

Licata, G., Tuttolomondo, A., Di Raimondo, D., Corrao, S., Di Sciacca, R., & Pinto, A. (2009) Immuno-inflammatory activation in acute cardio-embolic strokes in comparison with other subtypes of ischaemic stroke. Thrombosis and Haemostasis, 101(5), 929–937. doi: 10.1160/th08-06-0375.

Boehme, A. K., McClure, L. A., Zhang, Y., Luna, J. M., Del Brutto, O. H., Benavente, O. R., & Elkind, M. S. (2016) Inflammatory Markers and Outcomes After Lacunar Stroke: Levels of Inflammatory Markers in Treatment of Stroke Study. Stroke, 47(3), 659–67. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.012166.

Welsh, P., Barber, M., Langhorne, P., Rumley, A., Lowe, J., & Stott, D. (2009) Associations of inflammatory and haemostatic biomarkers with poor outcome in acute ischaemic stroke. Cerebrovascular Diseases, 27(3), 247–53. doi: 10.1159/000196823.

Shrivastava, A., Singh, H., Raizada, A., & Singh, S. (2015) C-reactive protein, inflammation and coronary heart disease. The Egyptian Heart Journal., 2015, 67(2), 89–97. doi: 10.1016/j.ehj.2014.11.005.

Elkind, M., Luna, J., & McClure, L. (2014) C-reactive protein as a prognostic marker after lacunar stroke: levels of inflammatory markers in the treatment of stroke study. Stroke, 45(3), 707–16. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.004562.

Qiu, R., Gao, Y., Hou, D., Yu, C., Wang, W., Liu, S., et al. (2016) Association between hs-CRP Levels and the Outcomes of Patients with Small-Artery Occlusion. Frontiers in Aging Neuroscience, 9(8), 191. doi: 10.3389/fnagi.2016.00191.