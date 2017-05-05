Особенности артериального давления у детей школьного возраста, рождённых после операции кесарева сечения
Аннотация
Цель работы – определение особенностей артериального давления у детей школьного возраста, рождённых путём операции кесарева сечения.
Материалы и методы. Исследование проводилось у 75 детей школьного возраста от 12 до 16 лет, которые находились на стационарном лечении с диагнозом вегетативной дисфункции и с жалобами на периодическое повышение артериального давления. Пациенты были разделены на две группы. В первую включили 47 детей, рождённых через естественные родовые пути. В группу 2 вошли 28 детей, которые были рождены путём операции кесарева сечения. Всем детям было проведено суточное мониторирование артериального давления. Изучались средние значения систолического суточного, дневного, ночного и диастолического артериального давления. Для каждого ребёнка индивидуально рассчитывались граничные значения нормы для 50, 90 и 95 перцентилей относительно роста, возраста, пола. Оценивались показатели физического развития – масса, рост, проводился расчёт массо-ростового индекса (BMI).
Результаты. В группе детей, рождённых после операции кесарева сечения, отмечено более частое превышение границ 90 центиля показателями средних значений суточного (р = 0,03) и дневного (р = 0,013) систолического артериального давления. Чаще выявлялось увеличение выше 50 центиля значения ночного систолического артериального давления (р = 0,016). Уровень ночного снижения систолического (6,06 ± 1,27 %) и диастолического (7,89 ±1,58 %) давления у детей, рождённых после кесарева сечения, был достоверно ниже, чем у детей, рождённых обычным путём. Значение отношения шансов 4,28 (р = 0,01) показывало как влияние рождения оперативным путём на появление избыточной массы тела, так и влияние последней на повышение суточного (4,27; р = 0,02) систолического давления. Влияние длительности грудного вскармливания менее 6 месяцев было найдено для превышения суточного систолического артериального давления выше 50 центиля (4,59; р = 0,01).
Выводы. Рождение путём операции кесарева сечения приводило к большей частоте превышения систолического артериального давления по данным его суточного мониторинга у детей подросткового возраста с признаками вегетативной дисфункции, а также к более низкому уровню ночного снижения артериального давления. Факторами, способствующими изменениям показателей суточного мониторинга исследуемых детей, могли служить избыточная масса тела, а также небольшая продолжительность грудного вскармливания.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100797
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Запорожский государственный медицинский университет