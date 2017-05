Особенности экспрессии мРНК TLR-2, TLR-4 эпителия ротовой полости детей, больных хроническим катаральным гингивитом, на фоне сахарного диабета

Bairakova, A. L., Voropaeva, E. A., Afanasiev, S. S., AIeshkin, V. A., Nesvizhsky, Yu. V., Karaulov, A. V., et al. (2008) Rol´ i biologicheskoe znachenie toll-podobnykh receptorov v antiinfekcionnoj rezistentnosti organizma [The role and biological significance of toll-like receptors in the anti-infectious resistance of the organism]. Vestnik Rossijskoj AMN, 1, 45–55. [in Russian].

Berezhnaya, N. M. (2013) Toll-like receptory i onkogenez [Toll-like receptors and oncogenesis]. Onkologiya, 2, 76–87. [in Russian]

Ostrovska, L. J., Petrushanko, T. O., & Kaidashev, I. P. (2009) Polіmorfіzm Asp299Gly gena Toll-podіbnoho retseptora 4 u henezі zmіn yasen u vahіtnykh. [Asp299Gly gene polymorphism of Toll-like receptor 4 in the genesis of change gums in pregnancy]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh, 6, 17–21. [in Ukrainian]

Simbircev, A. S. (2005) Toll-belki: specificheskie receptory nespecificheskogo immuniteta [Toll proteins: specific receptors of innate immunity]. Immunologiya, 6, 368–376. [in Russian]

Sorokina, E. V. (2012) Toll-podobnye receptory i pervichnoe raspoznavanie patogena pri dermatozax infekcionnoj i neinfekcionnoj e´tiologii [Toll-like receptors and primary pathogen recognition in infectious and non-infectious cutaneous pathology]. Immunopatologiya, allergologiya, infektologiya, 2, 6–15. [in Russian]

Dmitrieva, L. A., Gurevich, K. G., Tebloeva, L. M., & Grigoryan, S. S. (2012) Toll-like receptory i ikh rol´ v razvitii parodontita [Toll-like receptors and their role in periodontitis]. Stomatologiya dlya vsekh, 3, 8–10. [in Russian]

Oh, G. S., Kim, H. J., Choi, J. H., Shen, A., Kim, C. H., Kim, S. J., et al. (2011) Activation of lipopolysaccharide TLR4 signaling accelerates the ototoxic potential of cisplatin in mice. J. Immunol., 186(2), 1140–1150. doi: 10.4049/jimmunol.1002183.

Terhorst, D., Kalali, B. N., Ollert, M., Ring, J., & Mempel, M. (2010) The Role of TLR in host defenses and their relevance to dermatologic diseases. Am. J. Clin. Dermatol., 11(1), 1–10. doi: 10.2165/11311110-000000000-00000.