Особенности экспрессии мРНК TLR-2, TLR-4 эпителия ротовой полости детей, больных хроническим катаральным гингивитом, на фоне сахарного диабета
Аннотация
Эпителий ротовой полости и TLR, которые в них содержатся, находятся под влиянием изменений при стоматологической и общесоматической патологии. Установлено, что отправной точкой запуска воспаления в тканях пародонта является наличие TLR во внешней мембране нейтрофилов, макрофагов, кератиноцитов, которые обеспечивают молекулярную рецепцию патогена с последующим включением важных компонентов наследственного иммунитета. Эти эффекторы обладают фагоцитарной и киллерной активностями, обеспечивают сеть сигналов, активирующих и направляющих антигенспецифический ответ клетками адаптивной иммунной системы. В целом TLR является одним из самых сильных клеточных модуляторов.
Цель работы – изучение мРНК TLR-2, TLR-4 в эпителии ротовой полости детей, больных хроническим катаральным гингивитом, на фоне сахарного диабета I типа с учётом имеющихся метаболических нарушений.
Материалы и методы. Обследовано 30 детей, больных хроническим катаральным гингивитом, при сахарном диабете I типа (I группа), 30 соматически здоровых детей, больных хроническим катаральным гингивитом (ІІ группа), и 30 соматически и стоматологически здоровых детей (ІІІ группа). Для анализа экспрессии генов использовали метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР). Объектом для молекулярно-генетических исследований методом ОТ-ПЦР был буккальный эпителий.
Результаты. У детей, больных сахарным диабетом, содержание мРНК TLR-2 (90,0755) в 5,5 раза выше, чем у соматически здоровых детей в условиях ХКГ – 15,1505. Экспрессия мРНК TLR-4 у детей I группы повышалась соответственно в 6 раз по сравнению с детьми II группы. Более высокие значения выявлены у детей на фоне сопутствующей соматической патологии в условиях тяжёлой степени ХКГ.
Выводы. Молекулярно-генетическое исследование относительного уровня мРНК TLR-2 и TLR-4 в эпителии ротовой полости показало, что у детей на фоне сахарного диабета существенно увеличены относительные уровни мРНК TLR-2, TLR-4. Проведённые исследования имеют большое значение для совершенствования методов диагностики воспалительных процессов в тканях пародонта путём определения состояния врождённого иммунитета полости рта и разработки лечебно-профилактических программ для детей, больных сахарным диабетом I типа.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.3.100798
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Запорожский государственный медицинский университет