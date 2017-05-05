Некоторые аспекты циркулярных депрессивных расстройств на современном этапе

В статье проанализированы особенности социально-демографического и клинического патоморфоза циркулярных депрессивных расстройств с 1971 по 2016 год.

Цель работы – изучение особенностей патоморфоза циркулярных депрессивных расстройств на современном этапе.

Материалы и методы. Исследована медицинская документация больных циркулярными депрессивными расстройствами, которым был впервые установлен диагноз депрессивного расстройства: в 1971–1990 гг. – 106 человек, в период 1991–2010 гг. – 198 человек, в период 2011–2016 гг. – 99 человек.

Результаты. Установлено, что тенденциями возрастного патоморфоза является значимо (р < 0,05) более ранний возраст начала заболевания и увеличение возрастного диапазона дебюта депрессивных расстройств (в 1971–1990 гг. – 39,9 ± 9,2, 38,0 [34,0–43,0] лет; в 1991–2010 гг. – 36,6 ± 9,7, 36,0 [30,0–44,0] лет; в 2011–2016 гг. – 34,5 ± 12,3, 30,0 [25,0–44,0] лет); гендерного патоморфоза – общая тенденция к увеличению удельного веса женщин (соответственно 59,4 %, 70,2 % и 67,7 %). Социально-демографический патоморфоз связан с общими общественными тенденциями: значимое (р < 0,05) уменьшение удельного веса лиц с неполным средним образованием (соответственно 7,5 %, 4,5 % и 2,0 %), средним образованием (соответственно 34,0 %, 31,3 % и 20,2 %) и профессионально-техническим образованием (соответственно 31,1 %, 17,4 % и 16,2 %) при увеличении удельного веса лиц с неполным высшим образованием (соответственно 2, 8 %, 6,6 % и 14,1 %) и высшим образованием (соответственно 15,2 %, 27,3 % и 29,3 %); а также уменьшением удельного веса рабочих (соответственно 44,3 %, 18,2 % и 7,1 %) и работников сельского хозяйства (соответственно 24,5 %, 13,1 % и 12,1 %) при росте удельного веса студентов (соответственно 1,9 %, 4,5 % и 6,1 %), военнослужащих (правоохранителей) (соответственно 0,9 %, 1,5 % и 5,1 %), и безработных (соответственно 0,0 %, 38,0 % и 43,3 %).

Клинический патоморфоз инициального этапа характеризуется ростом распространённости неспецифической симптоматики (в целом 24,5 %, 35, 9 % и 39,4 % соответственно), включая явления эмоциональной гиперестезии (соответственно 22,6 %, 33,8 % и 39,4 %), астенизации (21,7 %, 31,8 % и 39,4 %), соматовегетативную симптоматику (соответственно 20,8 %, 30,3 % и 35,4 %) и диссомнии (соответственно 21,7 %, 31,3 %, 34,3 %).

Клинический патоморфоз манифестного этапа проявляется в уменьшении удельного веса апатичных и астенических проявлений (соответственно 96,2 %, 94,4 % и 87,9 %) при увеличении тревожных проявлений (соответственно 41,5 %, 52,5%, 64,6%), соматовегетативной симптоматики (соответственно 59,4 %, 70,7 % и 80,8 %) и диссомний (соответственно 85,8 %, 98,5 % и 99,0 %).

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод о наличии социально-демографического и клинического патоморфоза циркулярных депрессивных расстройств.