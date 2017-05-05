Возможности однопортового лапароскопического доступа при выполнении холецистэктомии после оперативных вмешательств на органах брюшной полости

Цель работы – оценить возможность и эффективность использования однопортового доступа при выполнении холецистэктомии по поводу хронического калькулёзного холецистита у больных с ранее перенесёнными операциями на органах брюшной полости.

Материалы и методы. За период с сентября 2015 по март 2017 г. у 27 больных выполнили лапароскопическую холецистэктомию, используя однопортовый доступ по поводу хронического калькулёзного холецистита.

Все пациенты были разделены на 2 группы: первую составили 12 (44,4 %) пациентов с ранее перенесёнными операциями на органах брюшной полости, которым выполнялась лапаротомия; вторую группу составили 15 (55,5 %) пациентов, у которых не было оперативных вмешательств на органах брюшной полости.

Результаты. Средняя продолжительность оперативного вмешательства у больных 1 группы (n = 12) составила 87,66 ± 4,03 мин. Во всех случаях наблюдался хронический калькулёзный холецистит. Перехода к открытой холецистэктомии не было. Средний койко-день составил 2,41 ± 0,20. Дренирование брюшной полости проводилось у 7 (58,3 %) пациентов. У 7 (58,3 %) одноразово назначались опиоидные анальгетики с целью снижения послеоперационной боли. Активизация пациентов происходила на первые сутки после операции. Через два дня выполнялось УЗИ органов брюшной полости. У 2 (16,6 %) больных отмечено незначительное скопление жидкости в области удалённого желчного пузыря, не требовало пункции. У пациентов второй группы во всех случаях выполнена однопортовая холецистэктомия без установки дополнительного троакра. Средняя продолжительность операции – 38,93 ± 1,85 мин. Во всех случаях наблюдался хронический калькулёзный холецистит. Конверсии к открытой методике не отмечено. Средний койко-день составил 2,06 ± 0,07. Дренирование брюшной полости не проводилось. В 2 (13,3 %) случаях однократно назначали опиоидные анальгетики с целью снижения послеоперационной боли. Активизация пациентов происходила на следующие сутки после операции. Через два дня, в день выписки выполнялось УЗИ послеоперационной зоны, скопление жидкости в области ложа желчного пузыря отмечалось у 1 (6,6 %) пациента.

Выводы. Использование однопортового доступа при выполнении лапароскопической холецистэктомии является эффективным способом. Особенности строения единого порта предоставляют возможность дополнительного применения изогнутых инструментов, увеличивают количество однопортовых лапароскопических вмешательств у пациентов с хроническим калькулёзным холециститом.