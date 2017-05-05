Тактика выбора оперативного вмешательства при диагностике объёмных образований маточных труб у женщин репродуктивного возраста

Цель работы – анализ применения современных методов хирургического лечения объёмных образований маточных труб у женщин репродуктивного возраста на основании изучения анамнестических, клинических и инструментальных методов диагностики.

Материалы и методы. В открытое проспективное исследование включили 155 больных, которые находились на стационарном лечении в гинекологических отделениях с диагнозом хронические сальпингиты и оофориты и были разделены на две клинические группы. Первую клиническую группу составили 89 женщин, которым по данным полного клинико-лабораторного обследования был подтверждён диагноз хронического сальпингоофорита; во вторую группу вошли 66 женщин с хроническим воспалением придатков матки, у которых были диагностированы объёмные образования маточных труб (гидросальпинксы) и которым было проведено хирургическое вмешательство лапароскопическим доступом.

Результаты. Установлено, что 66 пациенток, у которых по данным бимануального и УЗ исследования диагностированы объёмные образования маточных труб, были прооперированы лапароскопическим доступом в плановом порядке. У 28 пациенток (42,42 %) этой клинической группы интраоперационно обоснованным объёмом оперативного вмешательства по поводу образований маточных труб стала двусторонняя сальпингэктомия или удаление единственной маточной трубы. 12 женщинам (18,18 %), которые не имели родов в анамнезе (8 пациенток – 66,67 %) и 4 пациенткам, которые планировали беременность в будущем (33,33 %), рекомендована послеоперационная консультация в специализированном репродуктивном центре. У 38 пациенток (57,58 %), учитывая возраст женщины, состояние репродуктивного анамнеза (роды в анамнезе отсутствовали у 32 пациенток – 84,21 %), и, прежде всего, желание пациентки в сочетании с объективными данными о состоянии маточных труб, полученных во время оперативного вмешательства, выполнены органосохраняющие хирургические вмешательства с целью сохранения возможности оплодотворения без использования таких репродуктивных технологий, как экстракорпоральное оплодотворение.

Выводы. При выборе объёма хирургического вмешательства у женщин с объёмными образованиями маточных труб ведущее значение имеют клинические данные, полученные при интраоперационной визуальной оценке маточных труб с учётом возраста пациентки и репродуктивного анамнеза.