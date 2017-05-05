Углублённое изучение спектра антимикробной активности ряда новых конденсированных многоядерных аренов

Нерациональное использование противомикробных препаратов приводит к селекции и распространению стойких штаммов микроорганизмов, что требует поиска новых высокоэффективных средств. Перспективными для изучения новых высокоактивных противомикробных и антисептических средств оказались фосфониевые соединения и их производные.

Цель работы – исследовать антимикробное действие ряда новых конденсированных многоядерных аренов относительно расширенного спектра музейных тест-культур.

Материалы и методы. Изучались фосфониевая соль и её производное ряда конденсированных многоядерных аренов. Для углублённого изучения противобактериальной и противогрибковой активности указанных соединений отобрано 14 тест-культур музейных штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, различных по таксономическому положению, а также дрожжеподобные грибы рода Candida. Эксперименты для определения биологической активности новых конденсированных многоядерных аренов проводили микрометодом с использованием одноразовых полистироловых планшет и микротитратора Такачи.

Результаты. Фосфониевая соль и её производное ряда конденсированных многоядерных аренов владеют высокой противомикробной активностью. Наивысшую противомикробную активность к грамположительным микроорганизмам (S. aureus 209, M. luteus АТСС 3941) проявляет производное ряда конденсированных многоядерных аренов (соединение II). Его минимальная ингибирующая концентрация соответствовала 0,48 мкг/мл и 0,03 мкг/мл, а в отношении вегетативных клеток спорообразующих бацилл (B. cereus ATCC 10702) – 0,24 мкг/мл. Более низкую противомикробную активность показала фосфониевая соль (соединение I). Её минимальные ингибирующие концентрации составляли 1,95 мкг/мл в отношении грамположительных микроорганизмов (S. aureus 209 и M. luteus ATCC 3941 и в отношении вегетативных клеток спорообразующих бацилл B. cereus ATCC 10702). Умеренную противомикробную активность оба изучаемых соединения показали относительно грамотрицательных штаммов микроорганизмов. Минимальные ингибирующие концентрации при этом составляли от 31,2 до 125 мкг/мл. Изученная фосфониевая соль и её производное ряда конденсированных многоядерных аренов проявляют умеренную противогрибковую активность в отношении C. utilis ЛИА-01 (МИК соединения I равна 31,2 мкг/мл, а соединения II – 7,8 мкг/мл; МФцК соединения I равна 62,5 мкг/мл, а соединения II – 15,6 мкг/мл).

Выводы. Определили, что фосфониевая соль и её производное ряда конденсированных многоядерных аренов продемонстрировали высокую противомикробную активность в отношении грамположительных микроорганизмов Данные соединения показали умеренную противомикробную активность в отношении грамотрицательных микроорганизмов и дрожжеподобных грибов рода Candida.