Особенности микроциркуляции у школьников с хронической гастродуоденальной патологией, соединённой с артериальной гипертензией
Аннотация
Патология органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы у детей за последние годы занимает одно из ведущих мест среди соматических заболеваний в Украине. Особое значение в развитии этих поражений принадлежит расстройствам микроциркуляции.
Цель работы – оценить состояние микроциркуляции капилляров ногтевого ложа у школьников с хроническими гастродуоденитами и сочетанной с ними артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Обследовано 80 детей школьного возраста – жителей г. Черновцы и Черновицкой области. Среди них – 40 детей с различными формами хронических гастродуоденитов, которые составляли основную группу, и 40 клинически здоровых детей (контрольная группа). У 10 школьников наблюдалось сочетание хронического гастродуоденита и артериальной гипертензии. Верификация диагноза хронический гастродуоденит осуществлялась в соответствии с приказом МЗ Украины № 53 от 29.01.2013 г. «О внедрении протоколов лечения детей по специальности «Детская гастроэнтерология»». Измерение артериального давления осуществляли автоматическими и механическими тонометрами трижды, с интервалом в 3 минуты между каждым измерением. Всем обследованным детям проведена биомикроскопия капилляров ногтевого ложа. Оценены количественные и качественные показатели: периваскулярные изменения, сосудистые изменения (в венулах, артериолах и капиллярах), внутрисосудистые изменения (в венулах, артериолах и капиллярах).
Результаты. У 10 школьников из основной группы обнаружена сопутствующая артериальная гипертензия. Уровень среднего систолического артериального давления у них составлял 143,3 ± 2,72 мм рт. ст., а среднее диастолическое артериальное давление – 94,0 ± 1,88 мм рт. ст.
У детей с хроническими гастродуоденитами и артериальной гипертензией достоверно чаще выявлялись такие симптомы нарушения микроциркуляции: изменение формы и диаметра капилляров, локальная спазмированность, повышенная извитость, замедление кровотока и наличие феномена «сладжирования» в микрососудах.
Выводы. Вышеуказанные изменения у детей основной группы можно объяснить следствием вегетативной дисрегуляции, которая, в свою очередь, сопровождается нарушением гемодинамики на всех уровнях, в том числе и на капиллярном.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.4.104873
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Запорожский государственный медицинский университет