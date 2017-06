Оценка влияния стадии фиброза печени на клиническое течение заболеваний пародонта у больных с хроническим гепатитом С

Linden, G. J., & Herzberg, M. C. (2013) Periodontitis and systemic diseases : a record of discussions of working group 4 of the Joint EFP/AAP Workshop on periodontitis and systemic diseases. J. Periodontol, 84(4), 20–23.. doi: 10.1111/jcpe.12091.

Ameet, M. M., Avneesh, H. T., Babita, R. P., & Pramod, P. M. (2013). The Relationship Between Periodontitis and Systemic Diseases – Hype or Hope?. J. Clin. Diagn. Res., 7(4), 758–762. doi: 10.7860/JCDR/2013/4500.2906.

Madaliński, K., Zakrzewska, K., Kołakowska, A., & Godzik, P. (2015). Epidemiology of HCV infection in central and eastern Еurope. Przegl Epidemiol, 69(3), 459–464.

Carrozzo, M. (2014). Oral manifestations of hepatitis C virus infection. World Journal of Gastroenterology, 20(24), 7534–7543. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7534.

Carrozzo, M., & Gandolfo, S. (2003). Oral Diseases Possibly Associated with Hepatitis C Virus. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 14(2), 115–127.

Panov, V. (2013). Oral manifestations of hepatitis c virus. Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 19(4), 377–379.

Mahboobi, N., Porter, S., Karayiannis, P.,& Alavian, S. (2011). Oral fluid and hepatitis A, B and C: A literature review. Journal of Oral Pathology & Medicine, 41(7), 505–516. doi: 10.1111/j.1600-0714.2011.01123.x.

Danilevskij, N. F., & Borisenko, A. V. (2000). Zabolevaniya parodonta [Periodontal disease]. Kyiv: Zdorov´ya. [in Russian].

Vol'f, G. F., Ratejckhak, E´.M., & Ratejckhak, K. (2008). Parodontologiya [Parodontologie]. G.M. Barera (Ed). Moscow: MEDpress-inform. [in Russian].

Shiha, G., & Zalata, K. (2011) Ishak versus METAVIR: Terminology, Convertibility and Correlation with Laboratory Changes in Chronic Hepatitis C Retrieved from: http://www.intechopen.com/books/liver-biopsy/ishak-versus-metavirterminology-convertibility-and-correlation-with-laboratory-changes-in-chronic-hepatitis.

Miller, M. P. (1997) RxC program for the analysis of contingency tables (Department of Biological Sciences − Box 5640 Northern Arizona University, 1997). Retrieved from: http://www.marksgeneticsoftware.net/rxc.htm.

Borovykov, V. (2003) Statistica. Iskusstvo analiza dannykh na komp´yutere. Dlya professionalov [Statistica. Art data analysis on the computer. For professionals]. Saint Petesburg: Piter. [in Russian].