Показатели допплерографического исследования гемодинамики arteria profunda linguae у больных с сочетанной патологией слизистой оболочки полости рта и ревматоидным артритом

Banchenko, G. V., Maksimovskij, Yu. M., & Grinin, V. M. (2000). Yazyk – zerkalo organizma: klinicheskoe rukovodstvo dlya vrachej [Tongue - the "mirror" of the organism. Clinical guide for physicians]. Moscow. [in Russian].

Modina, T. N., Shumskij, A. V., Mamaeva, E. V., & Zheleznyak, V. A. (2010). Diagnostika i lechenie razlichnykh form deskvamativnogo glossita [Diagnosis and treatment of different forms of desquamative glossitis]. Vestnik sovremennoj klinicheskoj mediciny, 1(3), 26–32. [in Russian].

Kulygina, V. N., & Didenko, L. G. (2005). Ul´trazvukovaya kharakteristika gemodinamiki gub u bol´nykh s vospalitel´nymi i destruktivnymi khejlitami [Ultrasonic characteristics of lip hemodynamics in patients with inflammatory and destructive cheilitis]. Sovremennaya stomatologiya, 1, 78–82. [in Russian].

Kukharenko, Yu. V., & Popova, E. S. (2013). Vozmozhnost´ ispol´zovaniya ul´trazvukovoj doplerographii v diagnostike sosudistykh narushenij tkanej parodonta u pacientov s zubochelyustnymi anomaliyami [Doppler ultrasonography in periodontal vascular disorders in patients with dento-maxillary anomalies]. Dal´nevostochnyi medicinskij zhurnal, 3, 74–77. [in Russian].

Lelyuk, V. G., & Lelyuk, S. E. (2003). Ul´trazvukovaya angiologiya [Ultrasound angiology]. Moscow: Real'noe Vremya. [in Russian].

Mit´kov, V. V. (2007). Klinicheskoe rukovodstvo po ul´trazvukovoj diagnostike [Clinical guide to ultrasound diagnostics: in five volumes]. (V. 4). Moscow: Vidar. [in Russian].

Mingazetdinova, L. N., Belyayeva, I. G., Rakhmatullina, L. N., & Satayeva, N. M. (2007). Ocenka sosudistykh izmenenij v techenii spondiloartrita i revmatoidnogo artrita [Estimation of vascular changes in case of spondyloarthritis and rheumatoid arthritis]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, 5, 36–41. [in Russian].

Smyslenova, M. V. (2012). E´khographiiay v diagnostike e´pitelial´nykh kist myagkikh tkanej chelyustno-licevoj oblasti [Sonography of epithelial cysts in soft tissue of maxillofacial region]. Radiologiya - praktika, 2, 32–38. [in Russian].

Tymofieiev, O., Fesenko, I., & Cherniak, O. (2016). Osobennosti ul´trazvukovogo obsledovaniya bol´nykh i ego ocenka pri posttravmaticheskikh povrezhdeniyakh chelyustno-licevoj oblasti [Features of the ultrasound investigation of patients and its evaluation in post-traumatic injuries of maxillofacial area]. Sovremennaya stomatologiya, 2(81), 70. [in Russian].

Shnaider, S.A., Pochtar, V. N., & Zhuk, D. D. (2014) Primenenie fizioterapevticheskikh metodov lecheniya pri deskvamativnom glossite [Use of physiotherapy methods of treatment at desquamative glossitis]. Journal of health sciences, 4(9), 123–134. [in Russian].

Gobbo, M., Ottaviani, G., Bussani, R., Pozzato, G., & Biasotto, M. (2013) Methotrexate–induced oral mucositis in rheumatoid arthritis disease: therapeutic strategy in a case report. De gruyter, 2(1), 71–76. doi:10.1515/plm-2012-0051.

Grover, H. S., Gaba, N., Guptal, A., & Marya, C. M. (2011) Rheumatoid arthritis: a review and dental care considerations. Nepal medical college journal, 13(2), 74–76.

Ghafoori, M., Azizian, A., Pourrajabi, Z., & Vaseghi, H. (2015) Sonographic evaluation of cervical lymphadenopathy; comparison of metastatic and reactive lymph nodes in patients with head and neck squamous cell carcinoma using gray scale and Doppler techniques. Iran J Radiol, 12(3), 1–8. doi: 10.5812/iranjradiol.11044.