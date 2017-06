Прогнозирование биомеханических осложнений у пациентов с несъёмными зубными протезами на имплантатах при разных сроках функциональной нагрузки

Pjetursson, B. E., Asgeirsson, A. G., Zwahlen, M., & Sailer, I. (2014). Improvements in Implant Dentistry over the Last Decade: Comparison of Survival and Complication Rates in Older and Newer Publications. The International Journal Of Oral & Maxillofacial Implants, 29, 308–324. doi: 10.11607/jomi.2014suppl.g5.2.

Shemtov-Yona, K., & Rittel, D. (2015). An Overview of the Mechanical Integrity of Dental Implants. BioMed Research International, 2015, 547384. http://doi.org/10.1155/2015/547384.

Shnaiderman-Shapiro, A., Dayan, D., Buchner, A., Schwartz, I., Yahalom, R., & Vered, M. (2015). Histopathological Spectrum of Bone Lesions Associated with Dental Implant Failure: Osteomyelitis and Beyond. Head and Neck Pathology, 9(1), 140–146. doi: 10.1007/s12105-014-0538-4.

Gooty, J. R., Palakuru, S. K., Guntakalla, V. R., & Nera, M. (2014). Noninvasive method for retrieval of broken dental implant abutment screw. Contemporary Clinical Dentistry, 5(2), 264–267. doi: 10.4103/0976-237X.132382.

Calderon, P. S., Dantas, P. M., Montenegro, S. C., Carreiro, A. F., Oliveira, A. G., Dantas, E. M., & Gurgel, B. C. (2014). Technical complications with implant-supported dental prostheses. Journal of Oral Science, 56(2), 179–184. http://doi.org/10.2334/josnusd.56.179.

Han, H., Kim, S., & Han, D. (2014) Multifactorial evaluation of implant failure: A 19‑year retrospective study. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 29, 303–310. doi: 10.11607/jomi.2869.

Kim, Y., Oh, T., Misch, C., & Wang, H. (2004). Occlusal considerations in implant therapy: clinical guidelines with biomechanical rationale. Clinical Oral Implants Research, 16(1), 26–35. doi: 10.1111/j.1600-0501.2004.01067.x.

Komiyama, O., Lobbezoo, F., De Laat, A., Iida, T., Kitagawa, T., Murakami, H., & Kawara, M. (2012). Clinical Management of Implant Prostheses in Patients with Bruxism. International Journal of Biomaterials, 2012, 369063. doi: 10.1155/2012/369063.

Pavlenko, O. V., Bida, V. I., Doroshenko, O. M., & Sirenko, O. F. (2012). Elektromiohraphichna otsinka funktsionalnoi aktyvnosti zhuvalnykh miaziv u patsientiv z ortopedychnymy konstruktsiiamy z oporoiu na implantaty Electromyographic activity of masticatory muscles of patients with orthopedic constructions fixed on implants. Sovremennaya stomatologiya, 3(62), 131–134 in Ukrainian.

Uram-Tuculescu, S., Cooper, L., Foegeding, E., Vinyard, C., De Kok, I., & Essick, G. (2015). Electromyographic Evaluation of Masticatory Muscles in Dentate Patients Versus Conventional and Implant-Supported Fixed and Removable Denture Wearers – A Preliminary Report Comparing Model Foods. The International Journal Of Prosthodontics, 28(1), 79–92. doi: 10.11607/ijp.3931.