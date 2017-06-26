Прогнозирование биомеханических осложнений у пациентов с несъёмными зубными протезами на имплантатах при разных сроках функциональной нагрузки

Цель работы – изучить особенности возникновения биомеханических осложнений (структурных нарушений, потери ретенции, ослабления/перелома винта) реставраций на имплантатах при разных сроках функциональной нагрузки и разработать профилактические меры.

Материалы и методы. Проанализированы результаты ортопедического лечения несъёмными зубными протезами на имплантатах 65 больных, которые проходили лечение с 2011 по 2016 г. Мужчин было 28 (47,1 %), женщин – 37 (56,9 %), средний возраст пациентов – 35,6 ± 12,7 года. Все пациенты были с малыми дефектами зубных рядов в боковом участке без выраженной патологии пародонта или общей патологии. Ортопедическое лечение проводилось на двухэтапных остеоинтегрированных винтовых корневидных имплантатах. Согласно цели работы пациенты были разделены на три группы в зависимости от периода между установкой имплантата и удалением зуба (6–8 месяцев или более 2 лет), сроков функциональной нагрузки и применения защитных окклюзионных капп. Определялась частота возникновения биомеханических осложнений и функциональная активность жевательных мышц.

Результаты. Частота возникновения механических осложнений в течение 5 лет была в 3,85 раза выше у пациентов с длительным периодом отсутствия зубов после их удаления и традиционным протезированием с отсроченной окклюзионной нагрузкой (3 случая (15 %) потери ретенции, 5 случаев (25 %) сколов облицовочного материала, 1 случай (5 %) ослабления винта абатмента, 1 случай (5 %) перелома винта абатмента) по сравнению с пациентами с ранней функциональной нагрузкой и более коротким периодом после удаления зубов (1 случай (4,3 %) потери ретенции и 2 случая (8,7 %) сколов облицовочного материала). Применение защитных окклюзионных капп и ранней функциональной нагрузки у пациентов с длительным периодом отсутствия зубов после их удаления позволило снизить частоту возникновения механических осложнений в 1,57 раза по сравнению с традиционным лечением и отсроченной нагрузкой.

Выводы. Частота возникновения биомеханических осложнений реставраций на имплантатах является более высокой у пациентов с длительным периодом отсутствия зубов после их удаления и отсроченной окклюзионной нагрузкой по сравнению со случаями своевременного протезирования и ранней функциональной нагрузки. Защитные окклюзионные каппы являются эффективными профилактическими средствами для уменьшения частоты возникновения механических осложнений несъёмных зубных протезов с опорой на имплантаты и стимулирования скорейшей нормализации активности жевательных мышц.