Эффективность терапии неспецифического язвенного колита с учётом способа введения лекарственных средств

Dorofeev, A. E´., & Shvec, O. V. (2014). E´pidemiologiya i faktory riska vospalitel´nykh zabolevanij kishechnika [Epidemiology and risk factors of inflammatory bowel disease]. Likarska sprava, 11, 22–29 [in Russian].

Petryna, V. O. (2015). Vyvchennia roli markeriv aktyvnosti zapalnoho protsesu pry nespetsyfichnomu vyrazkovomu koliti [Studying the role of markers inflammatory activity in ulcerative colitis]. Halytskyi likarskyi visnyk, 22(4), 51–54 [in Ukrainian].

Dorofeev, A. E´., Zvyaginceva, T. D., & Kharchenko, N. V. (2010). Zabolevaniya kishechnika [Bowel disease]. Gorlovka: Likhtar. [in Russian].

Belousova, E. A., Nikitina, N. V., & Codikova, O. M. (2013). Lechenie yazvennogo kolita legkogo i srednetyazhelogo techeniya [Treatment of mild and moderate ulcerative colitis]. Farmateka, 2(255), 42–46 [in Ukrainian].

Klyaritskaya, I. L., & Maksimova, E. V. (2010). Perspektivy lecheniya pacientov s nespecificheskim yazvennym kolitom [Prospects for treatment of patients with ulcerative colitis]. Krymskij terapevticheskij zhurnal, 1, 32–35. [in Russian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Zapalni zakhvoriuvannia kyshechnyka (khvoroba Krona, vyrazkovyi kolit)» vid 11.02.2016 r. №90 [Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care «Inflammatory bowel disease (Crohn's disease, ulcerative colitis)» from February, 11, 2016. №90]. [in Ukrainian].

Okhlobystina, O. Z., Shyfrin, O.S., Androsova, L. N., Korolev, A. V., & Sidorina, Yu. O. (2014). Sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu yazvennogo kolita [Current approaches to diagnosis and treatment of ulcerative colitis]. Farmateka, 2(275), 66–71. [in Russian].

Mack, D. R., Michail, S., Wei, S., McDougall, L., & Hollingsworth, M. A. (1999). Probiotics inhibit enteropathogenic E. coli adherence in vitro by inducing intestinal mucin gene expression. Am. J. Physiol., 276 (4), G941–G950.

Dignass, A., Eliakim, R., Magro, F., Maaser, Ch., Chowers, Y., Geboes, K., et al. (2012). Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis. Part 1: Definitions and diagnosis. J. Crohn’s and Colitis, 6, 965–990. https://doi.org/10.1016/j.crohns.2012.09.003.

Danese, S., & Fiocchi, C. (2011). Ulcerative colitis. N. Engl. J. Med, 3, 1713–1725.