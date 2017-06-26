Эффективность терапии неспецифического язвенного колита с учётом способа введения лекарственных средств

Цель работы – повысить эффективность лечения больных неспецифическим язвенным колитом (НЯК) с применением на фоне базисной терапии бифидумбактерина в микроклизмах на основе изучения клинических и патогенетических особенностей течения заболевания.

Материалы и методы. Обследовали и пролечили 38 больных НЯК с преимущественным поражением левой половины толстой кишки (20 мужчин, 18 женщин) в активной фазе заболевания, средний возраст составил 32,4 ± 8,1 года с длительностью заболевания от 1 до 10 лет. Все больные были равномерно распределены на 2 группы: пациентам I группы предназначалась базисная терапия по общепринятой схеме, а II группа больных вместе с базисной терапией дополнительно получала 10 доз бифидумбактерина в микроклизмах один раз в сутки в течение 14 дней. Проводили общеклинические, лабораторные, эндоскопические (колоноскопия, ректороманоскопия), морфологические (гистологическое исследование биоптата), бактериологические (состояние кишечного микробиоценоза) и статистические методы исследования.

Результаты. Комплексное обследование больных НЯК до и после проведённого курса лечения с применением бифидумбактерина в микроклизмах на фоне базисной терапии позволило выявить положительный эффект по уменьшению клинических, эндоскопических проявлений заболевания и восстановления микрофлоры толстой кишки. Комбинация базисной терапии НЯК и бифидумбактерина в микроклизмах достаточно эффективна для достижения и поддержания ремиссии, способствует уменьшению воспалительного процесса слизистой оболочки толстой кишки и снижению степени дисбиоза.

Выводы. Среди особенностей течения заболевания отмечено наличие дефектов поверхностного эпителия с диффузным воспалительным клеточным инфильтратом собственной пластинки слизистой оболочки толстой кишки и изменения микробиоценоза, которые характеризовались снижением количества облигатной микрофлоры и увеличением числа факультативных бактерий. Добавление к базисной терапии бифидумбактерина в микроклизмах приводило к выраженной динамике клинических и эндоскопических проявлений НЯК вследствие снижения степени дисбиоза толстой кишки (за счёт достоверного увеличения количества бифидобактерий с (5,38 ± 0,17) до (6,79 ± 0,12) lg КОЕ/г, p < 0,05). Клиническая ремиссия у больных этой группы достигнута в 73,6 % случаев.