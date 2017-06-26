Допплерометрическая оценка кровотока артерий матки и яичников у больных генитальным эндометриозом

Распространение эндометриоза среди женщин репродуктивного возраста составляет 5–10 %. Формирование эндометриоидных очагов обычно начинается с образования новых кровеносных сосудов. Таким образом, изменения гемодинамики в сосудах, которые могут быть определены с помощью допплерометрии, важны для полной диагностики эндометриоза.

Цель работы – оценить маточные и интраовариальные гемодинамические изменения у женщин с внутренним и наружным генитальным эндометриозом.

Материалы и методы. Обследовано 65 женщин с диагнозом наружного генитального эндометриоза, которые образовали I группу. 38 женщин с внутренним генитальным эндометриозом составили II группу. В контрольную группу вошли 30 женщин без диагноза генитального эндометриоза. Допплерометрическое исследование было проведено в обеих фазах менструального цикла с определением пульсационного индекса и индекса резистентности в маточных артериях и интраовариально, а также систолодиастолического соотношения в маточных артериях.

Результаты. У пациенток с эндометриозом выявлены гемодинамические нарушения в маточных артериях различной степени, которые зависели от локализации патологического процесса и его стадий. У женщин I группы c I и II стадиями наружного эндометриоза показатели периферического сосудистого сопротивления не отличались существенно от показателей контрольной группы. В этой группе у лиц с III стадией наблюдалось умеренное повышение показателей сосудистого сопротивления относительно здоровых женщин (р < 0,05). При II–III стадиях внутреннего эндометриоза обнаружено увеличение периферического сосудистого сопротивления, которое повышалось в зависимости от тяжести заболевания. Критические изменения кровотока в виде дикротической выемки констатированы у 31,58 % пациенток с III стадией внутреннего эндометриоза. В половине всех случаев дикротические выемки были симметричны в обеих маточных артериях. Кроме того, у 36,84 % пациенток с III стадией внутреннего эндометриоза определялся отрицательный кровоток в диастолической фазе.

Мы не обнаружили существенного различия показателей пульсационного индекса и индекса резистентности интраовариального кровотока между здоровыми женщинами и пациентками с внутренним и наружным эндометриозом, за исключением лиц с эндометриоидной кистой, у которых индекс резистентности в обеих фазах менструального цикла превышал 0,55.

Выводы. Кровоток в маточных артериях на протяжении менструального цикла у пациенток с генитальным эндометриозом демонстрирует высокую резистентность как при наружном (III стадия), так и внутреннем (II–III стадии) эндометриозе, а также при наличии эндометриоидных кист – интраовариально. Декомпенсированные изменения скорости кровотока в маточных артериях наблюдаются только в случаях III стадии внутреннего эндометриоза.