Гиперандрогения при поликистозе яичников, которая связана со стрессом, вызванным экспонированием марганцем и никелем

Conway, G., Dewailly, D.,, Diamanti-Kandarakis, E., Escobar-Morreale, H. F., Franks, S., Gambineri, A., et al. (2014).The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology. European Journal of Endocrinology, 171(4), 1–29. doi: 10.1530/EJE-14-0253.

Goodman, N. F., Cobin, R. H., Futterweit, W., Glueck, J. S., Legro, R. S., & Carmina, E. (2015). American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology, and Androgen Excess and PCOS Society disease state clinical review: guide to the best practices in the evaluation and treatment of polycystic ovary syndrome - part 1. Endocrine Practice, 21(11), 1291–300. doi: 10.4158/EP15748.DSC.

Williams, M., Todd, G. D., Roney, N., Crawford, J., Coles, C., McClure, P. R., et al. (2012). Toxicological Profile for Manganese. Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Toxicological Profiles.

Hunkov, S. V., Tatarchuk, T. F., Vikhor, V. O., Kapshuk, I. M., Vetokh, H. V., & Babich, S. V. (2015). Doslidzhennia balansu essentsialnykh makro- ta mikroelementiv u zhinok z polikistozom yachnykiv [Research of the balance of essential trace elements for women with polycystic ovary syndrome]. Suchasni problemy toksykolohii, 72(4), 51–53. [in Ukrainian].

Ternes, A. P., Zemolin, A. P., Meinerz, D. F., Ceolin, D. O., Pansera, E., Müller, K. R., et al. (2015) Long term exposure to low levels of Manganese Chloride improves the activity and expression of antioxidant enzymes in adrenal gland of adult rats. Applied Research in Toxicology,1(1), 49–53.

Wierman, M. E., Arlt, W., Basson, R., Davis, S. R., Miller, K. K., Murad, M. H., et al. (2014). Androgen therapy in women: a reappraisal: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99(10), 3489–3510. doi: 10.1210/jc.2014-2260.

Pal, L. (Ed.). (2014). Polycystic Ovary Syndrome: Current and Emerging Concepts. New York: Springer Science+Business Media Springer.

Sánchez, P., Torres, J. M., Castro, B., Olmo, A., del Moral, R. G., & Ortega, E. (2013) Expression of steroid 5α-reductase isozymes in prostate of adult rats after environmental stress. FEBS Journal, 280(1), 93–101. doi: 10.1111/febs.12052.