Микробиологическое обоснование формирования и развития вульвовагинального кандидоза
Аннотация
Цель роботы – провести микробиологическое обоснование формирования и развития вульвовагинального кандидоза с установлением таксономического состава главной микробиоты и дрожжеподобных грибов рода Candida, а также их изменений в вульвовагинальном содержимом женщин, больных вульвовагинальным кандидозом.
Материалы и методы. Бактериологическим и микологическим методами обследовано вульвовагинальное содержимое 472 женщин в возрасте 19–34 лет, больных вульвовагинитом. Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida осуществляли путём посева исследуемого материала на плотную питательную среду Сабуро, а их идентификацию проводили по микроскопическим и культуральным свойствам и по ферментативной активности. Бактерии рода Lactobacillus выделяли и выращивали на MRS-агаре, бактерии рода Bifidobacterium – на модифицированной среде Блаурока, пропионовокислые бактерии – на дрожжево-сывороточной среде. Общепринятыми методами определяли аналитические показатели, характеризующие микроэкологическое состояние микробиоты биотопа.
Результаты. Изучение таксономического состава главной микробиоты вульвовагинального содержимого позволило выявить при вульвовагинальном кандидозе выраженный дефицит бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium и элиминацию бактерий рода Propionibacterium, которые составляют физиологическую основу индигенной защитной микробиоты этого биотопа. Установлено, что С. albicans является видом, который наиболее часто встречается (константно) в вульвовагинальном содержимом женщин, больных вульвовагинальным кандидозом (индекс постоянства – 76,67 %). Показано, что C. zeylanoides относится к видам, которые встречаются в 0,74 % в вульвовагинальном содержимом, а другие обнаруженные виды дрожжеподобных грибов рода Candida (С. glabrata, C. inconspicua, C. krusei, C. tropicalis, C. guilliermondii и C. kefyr) – к видам, у которых индекс постоянства составляет 1,11–6,30 %.
Выводы. Cущественные изменения таксономического состава главной микробиоты в вульвовагинальном содержимом (лактобактерий, бифидобактерий и пропионовокислых бактерий) создают предпосылки для роста и размножения дрожжеподобных грибов рода Candida, что приводит к их персистенции в биотопе с последующим патогенным воздействием на формирование вульвовагинального кандидоза.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.4.105097
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Запорожский государственный медицинский университет