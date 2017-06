Обмен липидов при экспериментальном сахарном диабете и его коррекция ниацин-оксиэтилидендифосфонатогерманатом

Kresiun, N. V., Son, H. О., & Hodlevskyi, L. S. (2017) Stan membran mitokhondrii pechinky shchuriv pry eksperymentalnomu diabeti ta medykamentoznoi korektsii [State of mitochondrial membrane of rat’s liver in experimental diabetes and pharmacological treatment]. Odeskyi medychnyi zhurnal, 1, 5–12. [іn Ukrainian].

Borovskaya, M. K., Kuznetsov, E. E., Gorokhova, V. G., Koriakina, L. B., Kurilskaya, T. E., & Pivovarov, Ju. I. (2010) Strukturno funkcionalnaya kharakteristika membran e´ritrocitov i yeyo izmeneniya pri patologii raznogo geneza [Structural and functional characteristics of membrane's erythrocyte and its change at pathologies of various genesis]. Bjulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo centra Sibirskogo otdeleniya Rossijskoj akademii medicinskikh nauk, 3(73), 334–354. [in Russian].

Wilson, K., & Walker, J. (2015) Principy i metody biokhimi i molekulyarnoj biologii [Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology]. Moscow: Binom. Laboratoriya znanij. [in Russian].

Аblaev N.R., & Batyrbaeva, D. Zh. (2015) Molekulyarniye mekhanizmy ravitiya sakharnogo diabeta pri deficite vitamina D i khroma (obzor sovremennoj literatury) [Мolecular mechanisms of the development of diabetes under conditions of vitamin D and chrom deficit (review)]. Vestnik KAZNMU, 3, 186–197. [in Russian].

Коrzhenevskij, D. А., Selischevа, А. А., & Savel´ev, S. V. (2010) Podkhod k identifikacii molekuliarnykh frakcij fosfolipidov cheloveka metodom VE´ZHLKH s mass-spektrofotometricheskim detektirovaniyem [The approach to identification of human molecular phospholipid fractions via exploration of HPLC combined with mass-spectrophotometry detection]. Biomedicinskaya khimiya, 56(6), 747–757. [in Russian].

Skrypnyk, I. N. (2009) E´ssencial'nye fosfolipidy v lechenii i profilaktike medikamentoznykh porazhenij pecheni [Essential phospholipids in the treatment and prophylaxis of medicinal liver lesions]. Suchasna hastroenterolohiia, 4(48), 22–31. [in Ukrainian].

Khokhlov, O. A. (2013) Struktura lipidnoj fazy membrany e´ritrocitov u bol´nykh s vyrazhennym gemolizom posle operacii s isskusstvennym krovoobrashcheniem [The structure of the lipid phase of the erythrocyte membrane in patients with expressed hemolysis after surgery with cardiopulmonary bypass]. Bjulleten' sibirskoj mediciny, 12(1), 75–79. doi: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2013-1-75-79. [in Russian].

Dabrowsky, Z., Dybowicz, A. J., Marchewska, A., Teległów, A., Skotnicki, A., Zdunczyk, A., et al. (2010) Elongation index of erythrocytes, study of activity of chosen erythrocyte enzymes, and the levels of glutathione, malonyldialdehyde in polycythemia vera (PV). Clin. Hemorheol Microcirc., 47(3), 169–176.

Pradelli, L. A., Beneteau, M., & Ricci, J. E. (2010) Mitochindrial control of caspase-depentment and indepentment cell death. Cell. Mol. Life sci., 67(10), 1589–1597. doi: 10.1007/s00018-010-0285-y.

Mozheyko, L. A. (2013) E´ksperimentalnye modeli dlya izucheniya sakharnogo diabeta. Chast´ II. Khirurgicheskij, streptozotocinovyj i ditizonovyj diabet [Experimental models for studying diabetes mellitus Part II surgically, streptozotocin and dithizone-induced diabetes]. Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta, 4(44), 005–010. [in Russian].

Kamyshnikov, V. S. (2016) Metody klinicheskikh laboratornykh issledovanij [Methods of clinical laboratory investigations]. V.S. Kamyshnikov (Ed). Мoscow. [in Russian].

Veselova, Т. А., Veselov, А. P., & Deryugina, А. V. (2015) Tonkoslojnaya khromatografiya lipidov [Thin-layer lipid chromatography]. Nizhnij Novgorod. [in Russian].