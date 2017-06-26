Особенности эндобронхиальной патологии у больных химиорезистентным туберкулёзом лёгких в зависимости от случая предыдущего заболевания

Цель работы – изучить характер и особенности эндобронхиальной патологии у больных химиорезистентным туберкулёзом (ХРТБ) лёгких в зависимости от случая предыдущего заболевания.

Материалы и методы. Изучили эндобронхиальную патологию у 79 больных ХРТБ лёгких с поражением слизистой оболочки бронхов. Больные были разделены на 2 группы в зависимости от случая предыдущего заболевания туберкулёзом: одну группу составили 35 больных с новыми случаями ХРТБ лёгких (средний возраст – 39,1 ± 2,2 года), вторую – 44 больных с повторными случаями ХРТБ лёгких (средний возраст – 39,5 ± 1,7 года). В обеих группах преобладали лица мужского пола: 23 (65,7 %) и 31 (70,4 %) соответственно. Диагностическая фибробронхоскопия трахеобронхиального дерева больным ХРТБ лёгких проводилась на клинической базе кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ в КУ «Запорожский областной противотуберкулёзный диспансер» собственноручно соискателем В. Н. Хлыстуном. Критерии включения пациентов в исследование: наличие резистентности микобактерий туберкулёза (МБТ) к антимикобактериальным препаратам у больных с новыми и повторными случаями заболевания туберкулёзом, наличие патологии слизистой оболочки бронхов, подтверждённой при фибробронхоскопии. Критериями исключения были тяжёлые сопутствующие заболевания (ВИЧ-инфекция/СПИД, сахарный диабет и другие). Состояние слизистой оболочки бронхов изучали под наркозной анестезией фибробронхоскопом фирмы «Olympus» (Япония). Патологию бронхиального дерева описывали по классификации М. Шестериной и А. Калюк (1975). Результаты исследования обработаны современными методами анализа на персональном компьютере с использованием статистического пакета лицензионной программы «Statistica® for Windows 6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712 D833214FAN5).

Результаты. Все больные ХРТБ лёгких с эндобронхиальной патологией, независимо от случая предыдущего заболевания, были бактериовыделителями с преобладанием мультирезистентных штаммов МБТ, инфильтративной клинической формы и деструктивного поражения сегментарных бронхов S 1+2 . У больных с новыми случаями ХРТБ лёгких преобладал туберкулёз бронхов, а у лиц с повторными случаями ХРТБ лёгких – неспецифический эндобронхит. Независимо от случая предыдущего заболевания, туберкулёз бронхов диагностировался преимущественно в сочетании с неспецифическим эндобронхитом. У больных с новыми случаями ХРТБ лёгких преобладал инфильтративный туберкулёз бронхов (62,9 %), а с повторными – частота инфильтративного и инфильтративно-свищевого была почти одинаковой (27,5 % и 25 % соответственно). Частота развития стеноза поражённого бронха при новых случаях в 1,6 раза чаще, чем при повторных (65,7 % против 40,9 % соответственно). Неспецифический эндобронхит у больных ХРТБ лёгких, независимо от случая предыдущего заболевания, – преимущественно односторонней локализации и носит гнойный характер. При наличии деструктивного процесса в сегментарных бронхах (S 1+2 , S 6 , S 1+2+6 ) туберкулёз этих бронхов сопровождал в 65,7 % из 88,6 % при новых случаях ХРТБ лёгких и в 47,7 % из 90,9 % – при повторных.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных ХРТБ лёгких, независимо от случая заболевания, необходимо применять методы коррекции как специфической, так и неспецифической патологии слизистой оболочки трахеобронхиального дерева. При этом коррекция у большей части пациентов, а именно: с наличием сочетанного течения туберкулёза бронхов и неспецифического бронхита – требует одновременного применения методов коррекции обеих патологий.