Особенности эндобронхиальной патологии у больных химиорезистентным туберкулёзом лёгких в зависимости от случая предыдущего заболевания
Аннотация
Цель работы – изучить характер и особенности эндобронхиальной патологии у больных химиорезистентным туберкулёзом (ХРТБ) лёгких в зависимости от случая предыдущего заболевания.
Материалы и методы. Изучили эндобронхиальную патологию у 79 больных ХРТБ лёгких с поражением слизистой оболочки бронхов. Больные были разделены на 2 группы в зависимости от случая предыдущего заболевания туберкулёзом: одну группу составили 35 больных с новыми случаями ХРТБ лёгких (средний возраст – 39,1 ± 2,2 года), вторую – 44 больных с повторными случаями ХРТБ лёгких (средний возраст – 39,5 ± 1,7 года). В обеих группах преобладали лица мужского пола: 23 (65,7 %) и 31 (70,4 %) соответственно. Диагностическая фибробронхоскопия трахеобронхиального дерева больным ХРТБ лёгких проводилась на клинической базе кафедры фтизиатрии и пульмонологии ЗГМУ в КУ «Запорожский областной противотуберкулёзный диспансер» собственноручно соискателем В. Н. Хлыстуном. Критерии включения пациентов в исследование: наличие резистентности микобактерий туберкулёза (МБТ) к антимикобактериальным препаратам у больных с новыми и повторными случаями заболевания туберкулёзом, наличие патологии слизистой оболочки бронхов, подтверждённой при фибробронхоскопии. Критериями исключения были тяжёлые сопутствующие заболевания (ВИЧ-инфекция/СПИД, сахарный диабет и другие). Состояние слизистой оболочки бронхов изучали под наркозной анестезией фибробронхоскопом фирмы «Olympus» (Япония). Патологию бронхиального дерева описывали по классификации М. Шестериной и А. Калюк (1975). Результаты исследования обработаны современными методами анализа на персональном компьютере с использованием статистического пакета лицензионной программы «Statistica® for Windows 6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712 D833214FAN5).
Результаты. Все больные ХРТБ лёгких с эндобронхиальной патологией, независимо от случая предыдущего заболевания, были бактериовыделителями с преобладанием мультирезистентных штаммов МБТ, инфильтративной клинической формы и деструктивного поражения сегментарных бронхов S1+2. У больных с новыми случаями ХРТБ лёгких преобладал туберкулёз бронхов, а у лиц с повторными случаями ХРТБ лёгких – неспецифический эндобронхит. Независимо от случая предыдущего заболевания, туберкулёз бронхов диагностировался преимущественно в сочетании с неспецифическим эндобронхитом. У больных с новыми случаями ХРТБ лёгких преобладал инфильтративный туберкулёз бронхов (62,9 %), а с повторными – частота инфильтративного и инфильтративно-свищевого была почти одинаковой (27,5 % и 25 % соответственно). Частота развития стеноза поражённого бронха при новых случаях в 1,6 раза чаще, чем при повторных (65,7 % против 40,9 % соответственно). Неспецифический эндобронхит у больных ХРТБ лёгких, независимо от случая предыдущего заболевания, – преимущественно односторонней локализации и носит гнойный характер. При наличии деструктивного процесса в сегментарных бронхах (S1+2, S6, S1+2+6) туберкулёз этих бронхов сопровождал в 65,7 % из 88,6 % при новых случаях ХРТБ лёгких и в 47,7 % из 90,9 % – при повторных.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных ХРТБ лёгких, независимо от случая заболевания, необходимо применять методы коррекции как специфической, так и неспецифической патологии слизистой оболочки трахеобронхиального дерева. При этом коррекция у большей части пациентов, а именно: с наличием сочетанного течения туберкулёза бронхов и неспецифического бронхита – требует одновременного применения методов коррекции обеих патологий.
Ключевые слова
Литература
WHO. (2015). Global Tuberculosis Report 2015. Retrievrd from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_eng.pdf.
Maliev, B. M., Gracheva, M. P., Belyaev, D. L., & Gabaraev, A. S. (2007). Rol' patologii trakheobronhial'nogo dereva v lechenii bol'nykh tuberkulezom legkikh [The role of the pathology of the tracheobronchial tree in the treatment of patients with pulmonary tuberculosis]. Problemy tuberkuleza i bolezni legkih, 8(84), 19–25. [in Russian].
Serov, O. A., Kolpakova, T. A. (2015). Sopostavlenie klinicheskikh i e´ndoskopicheskikh priznakov v diagnostike specificheskogo porazheniya bronkhial'nogo dereva u bol'nykh tuberkulyozom lyogkikh [Comparison of clinical and endoscopic features in the diagnosis of a specific lesion of the bronchial tree in patients with pulmonary tuberculosis]. Proceedings of VIII Congress. Tashkent [in Russian].
Jin, F., Mu, D., Chu, D., Fu, E., Xie, Y., & Liu, T. (2009). Clinical Application of Bronchoscopy in Diagnosis of Tracheobronchial Tuberculosis. J. of US-China Medical Science, 6(6), 25–29.
Xue, Q., Wang, N., Xue, X., & Wang, J. (2011). Endobronchial tuberculosis: an overview. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 30(9), 1039–1044. doi: 10.1007/s10096-011-1205-2.
Jung, S. S., Park, H. S., Kim, J. O., & Kim, S. Y. (2015). Incidence and clinical predictors of endobronchial tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis. Respirology, 20, 488–495. doi: 10.1111/resp.12474.
Lee, P. (2015). Endobronchial tuberculosis. Indian J Tuberc, 62, 7–12.
Tetikkurt, C. (2008). Current perspectives on endobronchial tuberculosis. Pneumon, 21(3), 239–245.
DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.4.105275
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
Запорожский государственный медицинский университет