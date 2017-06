Экспресс-оценка антимикробного действия тиосемикарбазонов 2,4-дизамещённых 1-арил-имидазол-5-карбальдегидов и некоторых их производных

Berendonk, T., Manaia, C., Merlin, C., Fatta-Kassinos, D., Cytryn, E., Walsh, F., et al. (2015). Tackling antibiotic resistance: the environmental framework. Nature Reviews Microbiology, 13, 310–317. doi: 10.1038/nrmicro3439.

Willems, R. (2016). EVOTAR-Evolution and Transfer of Antibiotic Resistance-FP7 Project. Impact, 1, 28–30. doi: https://doi.org/10.21820/23987073.2016.1.28.

Bhullar, K., Waglechner, N., Pawlowski, A., Koteva, K., Banks, E., Johnston, M., Barton, H. A, & Wright, G. D. (2012). Antibiotic resistance is prevalent in an isolated cave microbiome. PLoS ONE, 7(4), 1 e34953. doi: 10.1371/journal.pone.0034953.

Amábile-Cuevas, C. F. (2015). Antibiotics and Antibiotic Resistance in the Environment. Mexico.

Pei, R., Joyner, M., & Knisley, J. (2015). Revised Model for Antibiotic Resistance in a Hospital. East Tennessee state university.

Bell, B. G., Schellevis, F., Stobberingh, E., Goossens, H. & Pringle, M. (2014). A systematic review and meta-analysis of the effects of antibiotic consumption on antibiotic resistance. BMC Infectious Diseases, 14, 13, doi: 10.1186/1471-2334-14-13.

Carlet, J., Jarlier, V., Harbarth, S., Voss, A., Goossens, H., & Pittet, D. (2012). Ready for a world without antibiotics? The pensières antibiotic resistance call to action. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 1(1), 11, doi: 10.1186/2047-2994-1-11.

Marti, E., Variatza, E., & Balcazar, J. (2014). The role of aquatic ecosystems as reservoirs of antibiotic resistance. Trends in microbiology, 22(1), 36–41, doi: 10.1016/j.tim.2013.11.001.

Lewis, K. (2012). Persister cells: molecular mechanisms related to antibiotic tolerance. Springer Berlin Heidelberg, 211, 121–133. doi: 10.1007/978-3-642-28951-4_8.

Sengupta, S., Chattopadhyay, M. K., & Grossart, H-P. (2013). The multifaceted roles of antibiotics and antibioticresistance in nature. Frontiers in microbiology, 4, 47. doi: 10.3389/fmicb.2013.00047.

Spellberg, B., Bartlett, J. G., & Gilbert, D. N. (2013). The Future of Antibiotics and Resistance. N. Engl. J. Med., 368, 299–302. doi: 10.1056/NEJMp1215093.

Chornous, V. A., Grozav, A. N., Todoriko, L. D., & Vovk, M. V. (2014) Synthesis and biological activity of 4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde thiosemicarbazones. Pharmaceutical Chemistry Journal, 47(10), 524–526. doi:10.1007/s11094-014-0996-8.

(2007). Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ [Determination of the sensitivity of microorganisms to antibiotics»]. Kyiv: MOZ Ukrainy. [in Ukrainian].