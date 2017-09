Применение β-адреноблокаторов в лечении больных с желудочковыми нарушениями ритма сердца в раннем и отдалённом постинфарктном периоде

(2011). Informatsiinyi buleten VOOZ [Information bulletin IHO] [in Ukrainian].

Kovalenko, V. M., & Kornatskyi, V. M. (Eds.) (2013). Rehionalni medyko-sotsialni problemy khvorob systemy krovoobihu. Dynamika ta analiz [Regional medic social problems of circulation system. Dynamics and analysis: textbook]. Kyiv. [in Ukrainian].

Bagrij, A. E´., Lukashenko, L. V., & Yakovenko, V. G. (2007). Selektivnyj antagonist al´dosterona Inspra (E´plerenon) v lechenii bol´nykh, perenesshikh infarkt miokarda [Selective aldosterone antagonist Inspra (Eplerenone) in treatment of patients after myocardial infarction]. Medicina neotlozhnykh sostoyanij, 1(8), 63–68. [in Russian].

Ushakov, A. V., & Gagarina, A. V. (2013). Regulyacia izmenenij nesokratitel´nykh e´lementov serdechnoj myshcy pri razvitii infarkta miokarda [Regulation of changes in non"contractile elements of cardiac muscle in myocardial infarction]. Sertse i sudyny, 3, 118–124. [in Russian].

Solieiko, O. V. (2008). Klinichna evoliutsiia khronichnoi postinfarktnoi anevryzmy sertsia [Clinic evolution of chronic postinfarction heart aneurysm]. Mystetstvo likuvannia, 5(51), 60–64. [in Ukrainian].

Fox, K., Ferrari, R., Tendera, M., Steg, P. G., & Ford, I. (2006). Rationale and design of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction: the morBidity-mortality EvAlUaTion of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary disease and left ventricULar dysfunction (BEAUTIFUL) Study. American Heart Journal, 152(5), 860–866. doi: 10.1016/j.ahj.2006.01.013.

Lutay, M. I. (2006). Klinicheskoe znachenie chastoty sokraschenij serdca dlya bol´nych s serdechno-sosudistymi zabolevaniyami [Clinical value of heart rate in patients with cardiovascular diseases]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 1, 12–17. [in Ukrainian].

Follath, F., Hjalmarson, A., & Tubaro, M. (2007). Vsemirnyj kongress klinicheskikh issledovatelej v oblasti serdechno-sosudistykh zabolevanij [International congress of clinical investigators in area of cardiovascular diseases]. Zdorovia Ukrainy, 13, 16–17. [in Ukrainian].

Abrahamovych, O. O., Nechai, O. V., Fainik, A. F., Perepelytsia, M. V., Harbar, M. O., Sorokivskyi, M. S., et al. (2008). Zastosuvannia beta-adrenoblokatoriv u likuvanni khvorykh z hostrym koronarnym syndromom [Usage of beta-adrenoblockers in treatment of patients with acute coronary syndrome]. Ukrinskyi kardiolohichnyi zhurnal, 2, 123–129. [in Ukrainian].

Zhdan, V. M., Svincickii, A. S., & Katerynchuk, I. P. (2009). Zastosuvannia beta-adrenoblokatoriv u patsientiv z asotsiiovanymy kardiolohichnymy stanamy: efektyvnist bisoprololu [Usage of beta-adrenoblockers in patients with associated cardiological events: bisoprololum effects]. Visnyk Ukrinskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii, 9(3), 8–14. [in Ukrainian].

Bobrovskaya, Е. Е., Burova, N. N., & Kon, V. E. (2009). Prediktory oslozhnennogo techeniya i neblagopriyatnogo prognoza u bol´nykh infarktom miokarda [Predictors of complications and of unfavorable outcomes in myocardial infarction]. Arterial´naya gipertenziya, 5(15), 539–542. [in Russian].

Valuieva, S. V. (2010). Predyktory dvorichnoho prohnozu smertnosti patsiientiv, yaki perenesly infarkt miokarda, uskladnenyi anevryzmoiu livoho shlunochka, na tli hipertonichnoi khvoroby [Predictors of 2-year mortality in patients after myocardial infarction complicated by left ventricular aneurysm with essential hypertension]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 5(15), 19–22. [in Ukrainian].

Vertkin, A. L., Aristarkhova, O. Yu., Dotkaeva, Z. B., Kul´nichenko, T. V., & Cheremshanceva, A. P. (2008). Ostryj koronarnyj sindrom: mesto beta-adrenoblokatorov [Acute coronary syndrome: place of beta-adrenoblockers]. Lechaschij vrach, 6, 66. [in Russian].