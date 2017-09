Влияние сопутствующего синдрома соматопсихической дисфункции на качество жизни больных с хроническим обструктивным заболеванием лёгких

Byuyul´, A., & Cefel´, P. (2005) SPSS: iskusstvo obrabotki informacii. Platinum Edition [SPSS: the art of information processing. Platinum Edition]. Saint Petersburg: LLC DiaSoftYuP. [in Russian].

Konstantynovych, T. V. (2013). Osoblyvosti parametriv yakosti zhyttia khvorykh na bronkhialnu astmu za fiksovanykh rozladiv emotsiino-psykhichnoi sfery ta yikh dynamika pid vplyvom terapii [Features of the parameters of quality of life in patients with asthma fixed emotionalpsychological disorders and their dynamics under the therapy]. Visnyk morfolohii, 2, 391–398. [in Ukrainian].

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. (2013) Nakaz Mіnіsterstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoriuvanni lehen» vid 27.06.2013 r. №555 [Order of MOH of Ukraine «On approval and introduction of medical and technological documents on standardization of care in chronic obstructive pulmonary disease» from June 27, 2013 №555]. Retrieved from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130627_0555.html [in Ukrainian].

Nauchnyj centr psikhicheskogo zdorov’ya RAMN. Psikhometricheskie shkaly dlya ocenki depressij i metodika ikh primeneniya [Psychometric scales for assessment of depressions and methods of their use]. Retrieved from: http://www.psychiatry.ru/lib/54/book/22/chapter/37 [in Russian].

Feshchenko, Yu. I., Mostovoy, Yu. M., & Babiychuk, Yu. V. (2002). Protsedura adaptatsii mizhnarodnoho opytuvalnyka otsinky yakosti zhyttia MOS SF-36 v Ukraini. Dosvid zastosuvannia u khvorykh bronkhialnoiu astmoiu [The procedure of adaptation of international quality of life questionnaire MOS SF-36 in Ukraine. The experience of administration in asthma patients]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal, 3, 9–11. [in Ukrainian].

Feshchenko, Yu. I., Yashina, L. O., & Potochniak, O. V. (2013) Khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen i suputni depresiia ta rozlady snu [Chronic obstructive pulmonary disease and concomitant depression and sleep disorders]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal, 3, 33–40. [in Ukrainian].

WHO. (2017) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Retrieved from: http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy-diagnosis-management-prevention-copd/

Yohannes, A. M., Baldwin, R. C., & Connolly, M. J. (2000). Mood disorders in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rev Clin Gerontol, 10, 193–202. doi: 10.1017/S0959259800002100.