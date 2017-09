Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на частоту стенозирующего ларинготрахеита и рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеита у детей

World Health Organization (2006). Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen. Retrieved from http://whqlibdoc.who.int/ hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf.

World Health Organization (2016). Ambient (outdoor) air quality and health . Fact sheet No.313, Updated September 2016. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/

Clark, N. A., Demers, P. A., Karr, C. J., Koehoorn, M., Lencar, C., Tamburic, L., & Brauer, M. (2010). Effect of early life exposure to air pollution on development of childhood asthma. Environ Health Perspect, 118(2), 284–90. doi: 10.1289/ehp.0900916.

Johnson, D. W. (2014). Croup. BMJ Clin Evid., pii: 0321.

Van Bever, H. P., Wieringa, M. H., Weyler, J. J., Nelen, V .J., Fortuin, M., & Vermeire, P. A. (1999). Croup and recurrent croup: their association with asthma and allergy. An epidemiological study on 5-8-year-old children. Eur J Pediatr., 158(3), 253–257. doi: 10.1007/s004310051062.

Chun, R., Preciado, D. A., Zalzal, G. H., & Shah, R. K. (2009). Utility of bronchoscopy for recurrent croup. Ann Otol Rhinol Laryngol., 118(7), 495–499. doi: 10.1177/000348940911800707.

Hoa, M., Kingsley, E. L., & Coticchia, J. M. (2008). Correlating the clinical course of recurrent croup with endoscopic findings: a retrospective observational study. Ann Otol Rhinol Laryngol., 117(6), 464–9. DOI: 10.1177/000348940811700610.

Karavayev, V. Ye., Orlova, S. N., Alenina, Т. M., Alper, I. A., & Kozyreva, I. I. (2007). Vliyaniye e´kologo-klimaticheskikh faktorov na chastotu i techeniye stenoziruyushchikh laringotrakheitov pri ORZ u detej [Influence of environmental and climatic factors on the incidence and course of stenosing laryngotrachei-tis in children with acute respiratory diseases]. Gigiena i sanitariya, 2, 7–9. [in Russian].

Macintyre, E. A., Gehring, U., Mölter, A., Fuertes, E., Klümper, C., Krämer, U., et al. (2014). Air Pollution and Respiratory Infections during Early Childhood: An Analysis of 10 European Birth Cohorts within the ESCAPE Project. Environ Health Perspect, 122, 107–113. doi: 10.1289/ehp.1306755.

(2006). Rukovodyashchij dokument 52.04.667-2005. Dokumenty o sostoyanii zagryazneniya atmosfery v gorodakh dlya informirovaniya gosudarstvennykh organov, obshchestvennosti i naseleniya. Obshchiye trebovaniya k razrabotke, postroeniyu, izlozheniyu, soderzhaniyu [Documents on ambient air pollution in urban areas for informing of state authorities and public. General requirements for the development, structure, presentation and content]. Moscow: Meteoagenstvo Rosgidrometa [in Russian].

Stanislavchuk, L. M. (2016). Analiz sopryazhennosti mezhdu atmosfernymi zagryazneniyami i razvitiyem stenoziruyushchego laringotrakheita u detej [Analysis of and the development of laryngotracheitis the association between air pollution in children]. Molekulyarnaya medicina, 14(2), 50–55. [in Russian].

World Health Organization. (2001). Air quality guidelines for Europe. 2nd edition, 2000 // World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen. Retrieved from http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/who-air-quality-guidelines-for-europe,-2nd-edition,-2000-cd-rom-version.

Rukovodyashchij dokument 52.04.186-89. (1991). Rukovodstvo po kontrolyu zagryazneniya atmosfery [Guidelines for control of ambient air]. Moscow. Retrieved from http://www.gosthelp.ru/text/RD520418689Rukovodstvopok.html. [in Russian].

Stanislavchuk, L. M. (2016). Rasprostranennost´ stenoziruyushchego laringotrakheita sredi detej, prozhivayushchikh na ulicakh s raznoj transportnoj nagruzkoj [Prevalence of stenosing laryngotracheitis among children residing on streets with different traffic load]. Problemy zdorov´ya i e´kologii, 3(49), 48–52. [in Russian].