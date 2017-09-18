Цитокиновый профиль у больных детей с впервые диагностированным туберкулёзом
Аннотация
На сегодня важнейшей задачей детской фтизиатрии является повышение эффективности лечения детей, больных туберкулёзом, и, в первую очередь, с впервые диагностированным (ВДТБ). Исследованию состояния иммунной системы путём изучения цитокинового профиля в сыворотке крови уделяется достаточно внимания, поскольку цитокины являются той системой, которая регулирует весь комплекс защитных реакций организма, а иммунологическая дисрегуляция является причиной усиления патологического процесса. Имеющиеся в научной литературе данные исследования состояния цитокинового профиля у больных детей с ВДТБ в Украине немногочисленны и изучаются комплексно в различных сочетаниях цитокинов с другими иммунологическими показателями. По проведённым нами исследованиям состояния цитокинового профиля в сыворотке крови у взрослых, больных туберкулёзом, достоверными показателями изменений иммунной системы является интерлейкин (IL)-2, IL-6, IL-4 и IL-10.
Цель работы – исследовать показатели цитокинового профиля (IL-2, IL-6, IL-4, IL-10) в сыворотке крови у больных детей с ВДТБ.
Материалы и методы. Изучение показателей цитокинового профиля проведено у 28 детей, больных ВДТБ, в возрасте от 1 до 16 лет (средний возраст – 9,2 ± 1,1 года). Показатели цитокинового профиля изучали путём исследования уровней IL-2, IL-6, IL-4, IL-10 в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа на приборе иммуноферментный ридер Sirio S с применением набора «Bender MedSystems GmbH» (Austria), (пг/мл). Эти показатели оценивали в начале интенсивной фазы антимикобактериальной терапии.
Результаты. Несмотря на то, что по данным прививки вакциной БЦЖ 42,8 % больных детей с ВДТБ имели полноценный иммунитет, в начале заболевания в 96,4 % случаев определяются достоверные изменения показателей цитокинового профиля. Особенностями изменений цитокинового профиля у больных детей является достоверное снижение содержания противовоспалительного цитокина IL-4, повышение содержания провоспалительных цитокинов IL-2 и снижение содержания IL-6. При снижении иммунитета к туберкулёзной инфекции, созданного вакциной БЦЖ, определяется достоверное повышение уровня показателя IL-2 в сыворотке крови.
Выводы. Полученные данные указывают на то, что у больных детей с ВДТБ в начале лечения определяется активизация Th1-типа иммунного клеточного ответа (повышение содержания IL-2 и дисбаланс цитокинов с преобладанием его продукции), а специфический процесс не имеет активной воспалительной реакции, которая является причиной его прогрессирования (низкое содержание IL-6). Поэтому в этой категории детей в начале лечения определяются факторы благоприятного течения туберкулёза.
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110162
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Запорожский государственный медицинский университет