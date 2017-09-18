Анализ особенностей выявления, диагностики и течения туберкулёза у больных ко-инфекцией туберкулёз/ВИЧ

Цель работы – проанализировать динамику выявления туберкулёза и ВИЧ/СПИДа при ко-инфекции туберкулёз/ВИЧ, выяснить основные клинические формы туберкулёза, тип туберкулёзного процесса и структуру заболеваемости, зависимость клинической формы туберкулёза от количества CD 4 клеток.

Материалы и методы. Обследовали 155 больных ко-инфекцией туберкулёз/ВИЧ и 155 больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции. Всем больным провели общеклиническое обследование, лабораторные, рентгенологические, микробиологические, гистологические исследования (при внелёгочном туберкулёзе).

Результаты. У всех больных ко-инфекцией выявляли преимущественно туберкулёз органов дыхания (у 73 % ВИЧ-положительных и у 89 % ВИЧ-отрицательных больных). У ВИЧ-положительных пациентов туберкулёз чаще выявляли пассивным путём (81 %), а у ВИЧ-отрицательных – активным путём (78 %). У 66,5 % больных первично выявлена ВИЧ-инфекция, у 21,3% – первым обнаружен туберкулёз, у 12,2 % ВИЧ-инфекция и туберкулёз выявлены одновременно. Среди клинических форм преобладал инфильтративный и диссеминированный туберкулёз. Лёгочный туберкулёз диагностирован у 70,3 % больных, внелёгочный – у 11 %, лёгочный и внелёгочной туберкулёз – у 18,7 %. У 28,4 % больных выявлен иммунодефицит с количеством CD 4 клеток менее 100 в 1 мм3,у 22,6 % больных – 101–200 CD 4 клеток в 1 мм3, у 10,3 % – 201–300 CD 4 в 1 мм3, у 14,8 % больных – 301–500 CD 4 в 1 мм3 и у 23,9 % ≥ 500 CD 4 в 1 мм3. У 56,1 % пациентов наблюдался впервые диагностированный ТБ, у 28,4 % – рецидив туберкулёза, у 7,7 % пациентов – туберкулёз после предыдущего неэффективного лечения, у 7,7 % – туберкулёз с лечением после перерыва. Бактериовыделение (скопическим методом) выявлено у 42,6 % больных, бактериологическим методом – у 73,9 %, молекулярно-генетическим методом – у 93,2 %, типичные морфологические изменения (гистологическим методом) – у 10,0 % пациентов.