Анализ особенностей выявления, диагностики и течения туберкулёза у больных ко-инфекцией туберкулёз/ВИЧ

Kyivskyi miskyi tsentr profilaktyky ta borotby zi SNIDom. (2015) Protydiia epidemiyi VIL-infektsii/SNIDu u m. Kyevi [Opposition to the HIV/AIDS epidemic in Kyiv city]. Kyiv. [in Ukrainian].

Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy, Vseukrainskyi tsentr kontroliu za tuberkulozom. (2015) Tuberkuloz v Ukraini [Tuberculosis in Ukraine]. Kyiv. [in Ukrainian].

(2016). Global tuberculosis report. Publications for Global Report [Electronic resource]. Geneva: World Health Organization, Proceedings. Retrieved from http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2016_main_text.pdf?ua=1/