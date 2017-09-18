Сравнительная оценка двух методов ведения периоперационного периода после лапароскопических операций на придатках матки

Цель работы – оценить влияние применения концепции ранней мультимодальной реабилитации на течение послеоперационного периода после лапароскопических операций на маточных придатках.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 79 больных, которые были рандомизизированы методом конвертов на две группы. В основной группе (26 больных) применяли протокол ранней мультимодальной реабилитации (ERAS). В контрольной группе (53 больных) использовали традиционный периоперационный режим. В обеих группах лапароскопические операции проводили под тотальной общей анестезией (пропофол + фентанил) с ИВЛ. В периоперационное обезболивание включали НПВС (декскетопрофен, кеторолак, парацетамол). Неинвазивный мониторинг осуществляли монитором «Leon» (StO 2 , АД, ЧСС, капнограмма), учитывали почасовый диурез, проводили термометрию. В послеоперационном периоде в обеих группах для обезболивания применяли декскетопрофен (100–150 мг/сутки) + кеторолак (60 мг/сутки) + парацетамол (3000 мг/сутки).

Результаты. Группы однородны по анамнестическим (начало менструаций, количество беременностей, родов, абортов, выкидышей), антропометрическим и демографическим характеристикам, по длительности операций, кровопотере и исходным показателям систолического, диастолического, среднего артериального давлений и ЧСС. В группах объёмы диуреза достоверно не отличались (р < 0,05). Положительный интраоперационный гемогидробаланс в группе с FTS был почти в два раза меньшим, чем в контрольной группе. При оценке боли по ВАШ в покое выявлена статистическая значимая разница на этапах исследования 6 и 24 часа. Тем не менее на этапах исследования уровень боли в контрольной группе не превышал30 мм, что свидетельствует об адекватной анальгезии в покое. Уровень боли при кашле в контрольной группе превышал уровень боли в основной группе, статистическая разница определялась через 6 часов и 24 часа, но был выше30 мм, что требовало дополнительного введения аналгетиков. Мочевой и венозный катетер, а также дренаж в основной группе удаляли на 1 сутки, в контрольной группе – на вторые сутки. Восстановление перистальтики и возможность вертикализации пациенток основной группы наступали раньше, чем у пациенток контрольной группы. Послеоперационный койко-день пациенток основной группы (FTS) был в два раза меньшим, чем у пациенток контрольной группы без FTS.

Выводы. Предложенный комплекс мероприятий является одним из путей реализации концепции Fast track при лапароскопических операциях на придатках матки. Внедрение концепции Fast track surgery позволило добиться существенного сокращения послеоперационного койко-дня, что несомненно, имеет экономический эффект и значительно увеличивает престиж врачей.