Региональный мониторинг этиологического спектра возбудителей инфекций мочевой системы среди детского населения Черновицкой области: динамические изменения, возрастные, гендерные и административно-территориальные особенности

Микробиологический мониторинг уропатогенов является действенным «инструментом» в повышении качества лечения инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы.

Цель работы – установить динамику этиологического спектра групп возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы у детского населения Черновицкой области.

Материалы и методы. Проведён анализ этиологического спектра уропатогенов, идентифицированных в 657 образцах мочи пациентов, которым оказывалась специализированная медицинская помощь в нефрологическом отделении КГУ «Городская детская клиническая больница» г. Черновцы (2014–2015 гг.) с целью динамического контроля региональной этиологической структуры групп возбудителей «инфекций мочевой системы» (ИМС); выявления возрастных и гендерных различий микробного «пейзажа» мочи детского населения Черновицкой области (2014–2015 гг.) в сравнении с полученными ранее данными мониторинга за период 2009–2013 гг.

Результаты. Выявлены достоверные отличия в этиологической структуре уропатогенов, выделенных в моче пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы (грамположительные кокки – p < 0,05; энтеробактерии – p < 0,01; резидентная микрофлора – p < 0,01) в сравнении с уропатогенами при неинфекционных заболеваниях мочевыделительной системы детей.

Зарегистрированы административно-территориальные отличия в этиологической структуре микробного «пейзажа» мочи у пациентов детского возраста – жителей городских населенных пунктов (p < 0,01) от их сверстников, проживающих в сельской местности.

Выводы. Данные регионального мониторинга показали, что в течение 2009–2015 гг. наблюдения среди детского населения (0–18 лет) Черновицкой области с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы произошли изменения в резидентной микрофлоре мочи (p < 0,01) без существенных изменений в этиологическом спектре штаммов возбудителей ИМС. В то же время вызывает беспокойство достоверное увеличение доли «отрицательных результатов» (отсутствует рост) в бактериологических исследованиях мочи (p < 0,01), что косвенно может свидетельствовать о «неконтролируемом» применении антибактериальных препаратов среди детского населения региона.