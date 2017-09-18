Региональный мониторинг этиологического спектра возбудителей инфекций мочевой системы среди детского населения Черновицкой области: динамические изменения, возрастные, гендерные и административно-территориальные особенности
Аннотация
Микробиологический мониторинг уропатогенов является действенным «инструментом» в повышении качества лечения инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы.
Цель работы – установить динамику этиологического спектра групп возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний мочевой системы у детского населения Черновицкой области.
Материалы и методы. Проведён анализ этиологического спектра уропатогенов, идентифицированных в 657 образцах мочи пациентов, которым оказывалась специализированная медицинская помощь в нефрологическом отделении КГУ «Городская детская клиническая больница» г. Черновцы (2014–2015 гг.) с целью динамического контроля региональной этиологической структуры групп возбудителей «инфекций мочевой системы» (ИМС); выявления возрастных и гендерных различий микробного «пейзажа» мочи детского населения Черновицкой области (2014–2015 гг.) в сравнении с полученными ранее данными мониторинга за период 2009–2013 гг.
Результаты. Выявлены достоверные отличия в этиологической структуре уропатогенов, выделенных в моче пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы (грамположительные кокки – p < 0,05; энтеробактерии – p < 0,01; резидентная микрофлора – p < 0,01) в сравнении с уропатогенами при неинфекционных заболеваниях мочевыделительной системы детей.
Зарегистрированы административно-территориальные отличия в этиологической структуре микробного «пейзажа» мочи у пациентов детского возраста – жителей городских населенных пунктов (p < 0,01) от их сверстников, проживающих в сельской местности.
Выводы. Данные регионального мониторинга показали, что в течение 2009–2015 гг. наблюдения среди детского населения (0–18 лет) Черновицкой области с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы произошли изменения в резидентной микрофлоре мочи (p < 0,01) без существенных изменений в этиологическом спектре штаммов возбудителей ИМС. В то же время вызывает беспокойство достоверное увеличение доли «отрицательных результатов» (отсутствует рост) в бактериологических исследованиях мочи (p < 0,01), что косвенно может свидетельствовать о «неконтролируемом» применении антибактериальных препаратов среди детского населения региона.
Ключевые слова
Литература
Bezruk, V., Blinder, O., Bezruk, T., Blinder, O., & Yurniuk, S. (2014) Etiological structure of the urinary system infections, its dynamic, dependence on patients sex and relation with resident urine microflora among inhabitants of Chernivtsi region and town of Chernivtsi. Canadian Scientific Journal, 2, 25–35.
Bezruk, V. V. (2015). Infektsii sechovoii systemy u ditei: etiolohichna struktura, vikovi ta henderni osoblyvosti [Urinary tract infection in children: etiological structure, age and gender characteristics]. Zdorov'e rebenka, 7, 113–117. [in Ukrainian].
Bezruk, V. V., Blinder, O. V., Bezruk, T. О., Blinder, O. O., & Deyneka, S. E. (2015). Antybiotykorezystentnist osnovnykh hrup zbudnykiv infektsii sechovoi systemy [Antimicrobial resistance in pathogens causing urinary tract infections]. Ukrainskyi zhurnal nefrolohii ta dializu, 4, 9–15. [in Ukrainian].
Grabe, M., Bjerklund-Johansen, T. E., Botto, H., Çek, M., Naber, K. G., Pickard, R. S., et al. (2013) Guidelines on urological infections. Eur Assoc Urology.
Stein, R., Dogan, H. S., Hoebeke, P., Kočvara, R., Nijman, R. J., Radmayr, C., et al. (2015) Urinary Tract Infections in Children: EAU/ESPU Guidelines. European urology, 67(3), 546–558. doi: 10.1016/j.eururo.2014.11.007.
Rosner, B. (2010) Fundamentals of Biostatistics. Duxbury Press.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110222
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
Запорожский государственный медицинский университет