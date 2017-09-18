Особенности гистоархитектоники эмали постоянных моляров человека на окклюзионной поверхности коронки и в местах перехода её боковых поверхностей на вестибулярную и оральную

Цель работы – определение особенностей пространственной ориентации эмалевых призм в эмали коронок постоянных моляров человека в местах перехода их боковых поверхностей в вестибулярную и оральную, а также на жевательной поверхности.

Материалы и методы. Использовались 20 постоянных моляров человека с интактной эмалью. Путём распиливания зуба в диагональном направлении изготавливались шлифы. Используя поляризационный микроскоп, углы наклона эмалевых призм к ЭДГ измеряли в глубоких, срединных и поверхностных слоях эмали. Коронка зуба была условно поделена на верхнюю, среднюю и нижнюю трети. Отдельно проводились измерения углов наклона эмалевых призм к ЭДГ на жевательной поверхности коронки моляра.

Результаты. В нижней трети коронки углы наклона эмалевых призм к ЭДГ в срединных шарах эмали оказались в среднем на 9,2° больше, чем в наружных её слоях (84,8º ± 1,3 и 75,6º ± 2,0 соответственно). В средней трети коронки углы наклона эмалевых призм к ЭДГ в срединных шарах эмали оказались в среднем на 8,3° меньше, чем в наружных её слоях (71,8º ± 2,2 та 80,1º ± 2,9). В верхней же трети коронки разница между числовыми показателями углов их наклона в срединных и наружных слоях эмали не является статистически достоверной (55,4º ± 2,2 та 57,6º ± 2,5).

На жевательной поверхности коронок моляров данные показатели также статистически не отличаются (50,0 ± 3,0 та 53,8 ± 3,4).

Выводы. Гистоархитектоника эмали постоянных моляров человека в местах перехода боковых поверхностей коронки в вестибулярную и оральную имеет следующие особенности:

- в нижней трети коронки эмалевые призмы имеют дугообразный ход, причём вершина дуги направлена в сторону корня зуба;

- в средней трети коронки эмалевые призмы имеют дугообразный ход, но вершина дуги направлена в сторону жевательной поверхности коронки;

- в верхней трети коронки ход эмалевых призм является прямолинейным.

На жевательной поверхности коронки постоянных моляров человека ход эмалевых призм является относительно прямолинейным в участках, приблизительно соответствующих серединам скатов жевательных бугров.