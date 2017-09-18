Разработка состава и технологии детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия
Аннотация
Цель работы – разработка состава и технологии детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия.
Материалы и методы. Для проведения исследований применяли фармацевтическую субстанцию тримекаина, цветки ромашки аптечной и вспомогательные вещества: натрий-карбоксиметилцеллюлозу, желатин, полиэтиленоксид-600, воду очищенную, разрешённые к медицинскому применению и отвечающие требованиям соответствующей нормативной документации. Водное извлечение из цветков ромашки аптечной получали в лабораторных условиях методом ремацерации с соблюдением принятых для данного способа технологических правил. Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на рутин в цветках ромашки и полученных водных извлечениях определяли спектрофотометрически по фармакопейной методике. Растворы плёнкообразователей готовили в соответствии с их физико-химическими свойствами и рекомендуемыми технологическими режимами приготовления. Стоматологические плёнки получали методом полива плёночной массы на стеклянную подложку с последующим высушиванием. С целью выбора оптимального состава стоматологических плёнок исследовали их адгезионные свойства, осмотическую активность и биофармацевтические показатели. Адгезионную активность плёнок изучали по методике, основанной на определении силы отрыва стеклянных пластинок друг от друга. Осмотическую активность плёнок определяли методом диализа через полупроницаемую мембрану. Биофармацевтические свойства оценивали методом диффузии в агар.
Результаты. Установлено, что наиболее подходящим способом получения водного извлечения из цветков ромашки является трёхступенчатая ремацерация горячей водой очищенной, позволяющая извлечь более 70 % суммы флавоноидов из исходного сырья. Для определения рационального сочетания вспомогательных компонентов плёночной матрицы было приготовлено несколько различных композиций, включающих натрий-карбоксиметилцеллюлозу, желатин, полиэтиленоксид-600, тримекаин, натрия бензоат и водное извлечение из цветков ромашки. Полученные плёнки представляли собой гибкие упругие пластины светло-коричневого цвета с приятным специфическим запахом и вкусом, характерным для органолептических свойств цветков ромашки. В результате сравнительного изучения адгезионной, осмотической активности и биофармацевтических свойств экспериментальных образцов плёнок установлено, что наиболее оптимальный состав данной лекарственной формы включает 0,2 г тримекаина; 2,0 г натрий-карбоксиметилцеллюлозы; 2,0 г желатина; 2,0 г полиэтиленоксида-600; 0,01 г натрия бензоата и водное извлечение из цветков ромашки до 100,0 г.
Выводы. Разработан состав и технология детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия, содержащих тримекаин и водное извлечение из цветков ромашки.
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110230
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Запорожский государственный медицинский университет