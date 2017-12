Факторы, которые ассоциируются с высокой вероятностью недостижения целевого артериального давления у больных гипертонической болезнью

Amosova, K. M., & Rudenko, Iu. V. (2016) Henderni ta vikovi osoblyvosti kontroliu ofisnoho i domashnoho arterialnoho tysku u khvorykh z neuskladnenoiu arterialnoiu hipertenziieiu v realnii klinichnii praktytsi [Gender and age-related features in office and home blood pressure control in patients with uncomplicated hypertension in real clinical practice]. Klinichna medytsyna, 21(2), 31‒38 [in Russian]. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.2.72130. [in Ukrainian].

Kovalenko, V. M., & Kornatskyi, V. M. (Eds.) (2016) Problemy zdorovia i medychnoi dopomohy ta model pokrashchennia v suchasnykh umovakh [Health and medical care problems, and up-to-day improvement model]. Kyiv: Hordon [in Ukrainian].

Radchenko, G. D., Slashcheva, T. G., Sirenko, Yu. M., & Mushtenko, L. O. (2015) Henderni osoblyvosti kontroliu arterialnoho tysku v patsiientiv z arterialnoiu hipertenziieiu [Gender differences of blood pressure control in patients with arterial hypertension]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 4, 34–44 [in Ukrainian].

Radchenko, A. D., Slashcheva, T. H., Mushtenko, L. O., & Sirenko, Yu. M. (2016) Faktory, kotorye vliyayut na kontrol' arterial'nogo davleniya u pacientov s renoparenkhimnoj i e´ssencial'noj arterial'noj gipertenziej [Factors Influencing the Blood Pressure Control in Patientswith Renoparenchymal and Essential Hypertension]. Arterial'naya gipertenziya, 5(49), 27‒38. [in Russian].

Kovalenko, V. M. et al. (Eds.) (2016) Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia [Cardiovascular diseases: Classification, practical protocols of diagnosis and treatment]. Kyiv: Morion [in Ukrainian].

Hayward, C. P. M., Moffat, K. A., Raby, A., Israels, S., Plumhoff, E., Flynn, G. & Zehnder, J. L. (2013) Development of North American consensus guidelines for medical laboratories that perform and interpret platelet function testing using light transmission aggregometry. Am J Clin Pathol, 134, 955–963. doi: 10.1309/AJCP9V3RRVNZMKDS.

O’Briend, E., Parati, G., Stergiouc, G., Asmar, R., Beilin, L., Bilo, G., et al. (2013) European society of hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens, 9, 1731–1768. doi: 10.1097/HJH.0b013e328363e964.

Cattaneo, M., Cerletti, C., Harrison, P., Hayward, C. P M., Kenny, D., Nugent, D., et al. (2013) Recommendation for the standardization of light transmission aggregometry: a consensus of the working party from the platelet physiology subcommittee of SSC/ISTH. J Thromb Haemost, 11, 1183‒1189. doi: 10.1111/jth.12231.

Silva, P. M. (2010) Efficacy of fixed-dose combination therapy in the treatment of patients with hypertension: focus on amlodipine/lisinoprile. Clin Drug Investig, 30, 625‒641. doi: 10.2165/11538440-000000000-00000