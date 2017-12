Влияние блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при иммобилизационном стрессе в эксперименте

Kotsis, V., Stabouli, S., Karafillis, I., & Nilsson, P. (2011) Early vascular aging and the role of central blood pressure. J Hypertens, 29(10), 1847–1853. doi: 10.1097/HJH.0b013e32834a4d9f.

Morena, M., Patel, S., Bains, J. S., & Hill, M. N. (2016) Neurobiological interactions between stress and the endocannabinoid system. Neuropsychopharmacology, 41(1), 80–102. doi: 10.1038/npp.2015.166.

Malinowska, B., Baranowska-Kuczko, M., & Schlicker, E. (2012) Triphasic blood pressure responses to cannabinoids: do we understand the mechanism? Br. J. Pharmacol, 165, 2073–2088. doi: 10.1111/j.1476-5381.2011.01747.x.

Pacher, P., Bátkai, S., & Kunos, G. (2005) Cardiovascular pharmacology of cannabinoids. Handb. Exp. Pharmacol., 168, 599–625. doi: 10.1007/3-540-26573-2_20.

Granjeiro, E. M., Gomes, F. V., Guimaraes, F. S., Correa, F. M., & Resstel, L. B. (2011) Effects of intracisternal administration of cannabidiol on the cardiovascular and behavioral responses to acute restraint stress. Pharmacol Biochem Behav, 99(4), 743–748. doi: 10.1016/j.pbb.2011.06.027.

Tiyerili, V., Zimmer, S., Jung, S., Wassmann, K., Naehle, C. P., Lutjohann, D., et al. (2010) CB1 receptor inhibition leads to decreased vascular AT1 receptor expression, inhibition of oxidative stress and improved endothelial function. Basic Res Cardiol, 105(4), 465–477. doi: 10.1007/s00395-010-0090-7.

Szekeres, M., Nadasy, G. L., Turu, G., Soltesz-Katona, E., Toth, Z. E., Balla, A., et al. (2011) Angiotensin II induces vascular endocannabinoid release, which attenuates its vasoconstrictor effect via CB1 cannabinoid receptors. J Biol Chem, 287(37), 31540–31550. doi: 10.1074/jbc.M112.346296.

Buwembo, A., Long, H., & Walker, C. D. (2013) Participation of endocannabinoids in rapid suppression of stress responses by glucocorticoids in neonates. Neuroscience, 249, 154–161. doi: 10.1016/j.neuroscience.2012.10.057.

Reece, A. S., Norman, A., & Hulse, G. K. (2016) Cannabis exposure as an interactive cardiovascular risk factor and accelerant of organismal ageing: a longitudinal study. BMJ Open., 6(11), e011891. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011891.

Slavic, S., Lauer, D., Sommerfeld, M., Kemnitz, U. R., Grzesiak, A., Trappiel, M., et al. (2013) Cannabinoid receptor 1 inhibition improves cardiac function and remodelling after myocardial infarction and in experimental metabolic syndrome. Journal of Molecular Medicine, 91(7), 811–823. doi: 10.1007/s00109-013-1034-0.