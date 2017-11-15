Влияние блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при иммобилизационном стрессе в эксперименте

Цель работы – оценка реакции гемодинамических показателей и изменений функции эндотелия в моделировании блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов при хроническом стрессе.

Материалы и методы. Исследование выполнено на четырех группах стодневных крыс, которые обследовались методом ультразвукового сканирования на протяжении десятидневного срока эксперимента. Первую группу составляли интактные животные, вторую группу – животные, которых подвергали иммобилизационному стрессу; третью – животные, которым ежедневно per os вводили раствор римонабанта гидрохлорида из расчета 10 мг×кг-1 массы животного в сутки; четвертую группу составляли животные, которым ежедневно per os вводили раствор римонабанта гидрохлорида из расчета 10 мг×кг-1 массы животного в сутки и подвергали иммобилизационному стрессу.

В ходе ультразвукового исследования проводили количественную оценку внутрипросветного диаметра сосуда, толщины комплекса интима-медиа, эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой дилатации. Изучали количественные характеристики кровотока: пиковую систолическую скорость кровотока, максимальную конечную диастолическую скорость кровотока, индекс резистентности и систолодиастолическое отношение, а также расчетную среднюю скорость кровотока.

Результаты. Установлено, что воздействие хронического иммобилизационного стресса вызывает у стодневных самцов крыс изменение структуры и толщины комплекса интима-медиа, нарушение функции эндотелия и увеличение внутрипросветного диаметра брюшной аорты. Изменения гемодинамики характеризуются снижением средней скорости кровотока и повышением значений индексов, характеризующих периферическое сопротивление сосудистой стенки. Длительная блокада СВ1 рецепторов каннабиноидов приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, уменьшению внутрипросветного диаметра брюшной аорты и снижению средней скорости кровотока при сохранении упруго-эластических свойств сосудистой стенки. При этом нарушается чувствительность стенки сосуда к оксиду азота, что проявляется его недостаточной дилатацией после введения нитроглицерина. При сочетании хронического иммобилизационного стресса и блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов сохраняется функция эндотелия, структура и эластичность стенки сосуда. Однако развивается значительное снижение скоростных характеристик гемодинамики.

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при хроническом иммобилизационном стрессе у стодневных крыс развивается ремоделирование стенки сосуда по эксцентрическому типу и нарушение функции эндотелия. Изменение скоростных характеристик гемодинамики характеризуется снижением средней скорости кровотока и повышением жесткости стенки брюшной аорты. Длительная блокада СВ1 рецепторов каннабиноидов в сопоставимой группе крыс вызывает ремоделирование стенки сосуда по концентрическому типу с нарушением эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой дилатации. Изменения скоростных характеристик гемодинамики характеризуются снижением средней скорости кровотока при сохранении упруго-эластических свойств сосудистой стенки. Сопровождение хронического иммобилизационного стресса введением римонабанта гидрохлорида у здоровых стодневных крыс сохраняет структуру стенки сосуда и функцию эндотелия. Однако развивается значительное снижение скоростных характеристик гемодинамики при сохранении упруго-эластических свойств сосудистой стенки.