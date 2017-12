Профиль желчных кислот у больных, оперированных по поводу желчнокаменной болезни (холецистэктомия), по данным жидкостной хроматографии с масс-спектрометрической детекцией

Ivaschkin, V. Т. (Ed.) (2008) Bolezni pecheni i zhelchevyvodyaschikh putej [Diseases of the liver and biliary tract]. Мoscow: М.-Vesty. [in Russian].

Kozlov, А. V., Slepysheva, V. V., & Rebyakova, E. N. (2013) Metody opredeleniya zhelchnyh kislot [Metods of estimation bile acids]. Terra Medica. Laboratornaya diagnostica, 1(28), 3–8. [in Russian].

urkard, I., von Eckardstein, A., & Rentsch, K. M. (2005). Differentiated quantification of human bile acids in serum by high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry. J. Chromatogr, 826(1-2), 147–59. doi: 10.1016/j.jchromb.2005.08.016.

Carey, M. C., Duane, W. C., Arias, I. M., Boyer, J. L., Fausto, N., Jakoby, W. B., et al. (Eds.) (1994). The Liver: Biology and Pathobiology. New York: Raven Press.

Hofmann, A. F., Arias, I. M., Boyer, J. L., Fausto, N., Jakoby, W. B., Schachter, D. A., & Shafritz, D. A. (Eds.) (1994). The Liver: Biology and Pathobiology. New York: Raven Press.

Jansen, P. L., & Groen, A. K. (2006) Mechanisms of bile secretion. Zakim and Boyer's Hepatology. A Textbook of liver Disease. M.D. Boyer, T.L. Wright, M.P. Manns (Eds). (Vol. 1), (P. 67–85).

Kuntz, E., & Kuntz, H.-D. (2006) Hepatology principles and practice. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.

Palmeira, C. M., & Rolo, A. P. (2004) Mitochondrially-mediated toxicity of the bile acids. Toxicology, 203(1-3), 1–15. doi: 10.1016/j.tox.2004.06.001.

Roda, A., Minutello, A., Angellotti, M. A., & Fini, A. (1990) Bile acid structure-activity relationship: evaluation of bile acid lipophilicity using I-octanol/water partition coefficient and reverse phase HPLC. Journal of Lipid Research, 31, 1433–1443.