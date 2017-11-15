Профиль желчных кислот у больных, оперированных по поводу желчнокаменной болезни (холецистэктомия), по данным жидкостной хроматографии с масс-спектрометрической детекцией
Аннотация
Желчным кислотам принадлежит ведущая роль в стабилизации физико-коллоидных свойств желчи. Последствия нехватки ЖК приводят к образованию холестериновых камней в желчном пузыре, диарее и стеаторее, нарушению всасывания жирорастворимых витаминов, образованию камней в почках (оксалатов).
Цель работы – исследование нарушений состава желчи, особенно содержания желчных кислот у больных желчнокаменной болезнью с помощью современных методов аналитического анализа (жидкостная хроматография с масс-спектрометрической детекцией), что позволит дополнить современные представления о механизмах литогенеза и направить усилия на предупреждение камнеобразования в желчном пузыре.
Материалы и методы. Образцы желчи исследовали на содержание желчных кислот с помощью жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. В основную группу были привлечены 14 образцов желчи больных холелитиазом, а в контрольную группу – 7 образцов желчи практически здоровых лиц.
Результаты. У больных ЖКХ имеет место увеличение содержания коньюгированных форм желчных кислот: гликохолевой кислоты – в 2 раза (р = 0,002), таурохолевой кислоты – в 1,57 раза (р = 0,062) по сравнению с практически здоровыми лицами. У больных ЖКХ соотношение содержания таурохолевой и гликохолевой кислот (0,95 у. е. против 1,27 у. е., р = 0,0179), а также гликохенодезоксихолевой и гликодезоксихолевой кислот (1,11 у. е. против 1 ,58 у. е., р = 0,027) достоверно меньше, чем у практически здоровых лиц. К тому же у каждого второго больного ЖКХ не обнаруживается в желчи урсодезоксихолевая кислота.
Выводы. Литогенные свойства желчи обусловлены нарушением содержания, прежде всего, конъюгированных форм холевой кислоты с глицином и таурином. Соотношение содержания таурохолевой и гликохолевой кислоты у больных ЖКХ достоверно меньше аналогичного показателя у практически здоровых лиц (0,95 у. е. против 1,27 у. е., р = 0,0179). Соотношение содержания конъюгированных с глицином желчных кислот, а именно: гликохенодезоксихолевой и гликодезоксихолевой – у больных ЖКХ также достоверно меньше, чем у практически здоровых лиц (1,11 у. е. против 1,58 у. е., р = 0,027). Урсодезоксихолевая кислота не определяется в желчи у каждого второго больного ЖКХ (50 %), в то время как у практически здоровых лиц она отсутствует только у каждого седьмого (14,29 %).
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.6.114710
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Запорожский государственный медицинский университет