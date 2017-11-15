Динамика распределения углеводных детерминант α-D-маннозы в структурах поджелудочной железы крыс в период морфофункционального развития
Аннотация
Наряду с заболеваемостью взрослых, в последнее время чаще отмечается патология поджелудочной железы у детей. Развитию воспалительных процессов в поджелудочной железе у детей предшествуют дисфункциональные расстройства, к которым относятся состояния, сопровождающиеся изменениями панкреатической секреции, при отсутствии морфологических отклонений. Поджелудочная железа, имея высокую уязвимость к действию различных факторов, особенно чувствительна к раздражителям в период морфофункционального становления. Нарушение функции плаценты и внутриутробное действие на плод возбудителей различной природы могут быть причиной отклонений морфогенеза органов. Вышеизложенное определяет актуальность исследования, что позволит установить особенности формирования поджелудочной железы в условиях воздействия на плод веществ антигенной природы.
Цель работы – установить динамику распределения углеводных детерминант α-D-маннозы в структурах поджелудочной железы крыс в период морфофункционального становления с помощью лектингистохимического анализа.
Материалы и методы. Исследования проводились на поджелудочных железах белых лабораторных крыс от момента рождения до девяностых суток постнатального развития. Экспериментальной группе крыс на 18 сутки антенатального развития внутриутробно подкожно в межлопаточную область вводился раствор антигена. Выявление углеводных остатков α D-маннозы проводили с помощью лектингистохимической реакции с применением лектина чечевицы (LCA), обработанной пероксидазой хрена.
Результаты. Интенсивность отложения бензидиновой метки оценивали полуколичественно. Антигенное действие в антенатальном периоде приводит к уменьшению количества остатков α-D-маннозы в структурах поджелудочной железы с первых по третьи сутки жизни. С седьмых по четырнадцатые сутки наблюдения количество рецепторов к лектину чечевицы в экспериментальных группах животных увеличено. С двадцать первых по девяностые сутки жизни количество рецепторов к лектину чечевицы в экспериментальных группах не отличалось от таковых в интактной и контрольной группах.
Выводы. Увеличение в раннем постнатальном периоде плотности углеводных остатков α-D-маннозы в структурах поджелудочной железы является признаком их незрелости, что может иметь непосредственное влияние в дальнейшем на секреторную активность органа.
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DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.6.114718
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Запорожский государственный медицинский университет