Динамика распределения углеводных детерминант α-D-маннозы в структурах поджелудочной железы крыс в период морфофункционального развития

Antonyuk, R. V., & Lutsyk, O. D. (2015). Lektynova histokhimiia vuhlevodnykh determinant kyshky predstavnykiv riznykh klasiv khrebetnykh [Lectin histochemistry of intestinal carbohydrate determinants in representatives of different classes of vertebrates]. Morfolohiia, 9(4), 7–20. [in Ukrainian].

Boiko, V. V., Akhtemiichuk, Yu. T., & Slobodian O.M. (2008). Suchasni pohliady na poshkodzhennia pidshlunkovoi zalozy (khirurhichni aspekty) [Modern views on damage of the pancreas]. Ukrainskyi zhurnal khirurhii, 1, 87–89. [in Ukrainian].

Chu, L., Zhang, J., Li, Y. N., Meng, X., & Liu, Y. Y. (2016). Clinical treatment of infective endocarditis with vegetations in pregnant women and the outcomes of gestation. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi., 51(5), 331–8. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-567X.2016.05.003.

Dovgal,´ G. V., Dovgal,´ M. A., Supon´ko, Yu. V., & Voloshin, N. A. (2016). Gistokhimicheskaya dinamika glikozaminoglikanov v podzheludochnoj zheleze krys pri estestvennom izmenenii tipa pitaniya v postnatal'nom periode [Histochemical dynamics of glycosaminoglycans in the pancreas of rats with the natural change of the type of power in the postnatal period]. Visnyk problem biolohi ta medytsyny, 2(129), 27–29. [in Ukrainian].

Koctiuk, H. Ya. (2014). Naslidky pidvyshchenoho tysku u prototsi pidshlunkovoi zalozy [Consequences of increased pressure in the pancreatic duct]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu, 1(18), 30–32. [in Ukrainian].

Maslova, I. N. (2014). Glyconjugates distribution features in the rat’s major salivary glands structures after antenatal antigen action. Ukrainian scientific medical youth jornal. 4(83), 135–136.

Oz, H. S., & Tobin, T. (2012). Atovaquone ameliorate gastrointestinal toxoplasmosis complications in a pregnancy model. Med Sci. Monit., 18(9), BR337–345. doi: 10.12659/MSM.883342.

Slobodian, O. M. (2013). Histotopohrafichni osoblyvosti pankreatoduodenalnoho orhanokompleksu u plodiv ta novonarodzhenykh [Histotopographic features of the pancreatoduodenal organo – complex in fetus and newborns]. Morfolohiia, 2(4), 47–50. [in Ukrainian].

Voloshin, N. A., & Grigor´eva, E. A. (2005). Lektiny zhivotnogo i rastitel'nogo proiskhozhdeniya: rol' v processakh morfoheneza [Lectins of animal and vegetable origin: a role in morphogenesis processes]. Zhurnal Akademii medicinkikh nauk Ukrainy, 11(2), 223–227. [in Russian].

Voloshin, N. A., Grigor´eva, E. A., & Dovbysh, M. A. (2004). Ispol'zovanie metodov lektinovoj gistologii v citologii [The use of the lectin in histology and cytology]. Tavricheskij mediko-biologicheskij vestnik, 7(4), 40–41. [in Russian].