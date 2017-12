Характеристика показателей клеточного иммунитета у детей с рекуррентными респираторными заболеваниями в зависимости от способности к образованию иммуноглобулина E

Abelevich, M. M., Ivanova, E. L., & Lukushkina, E. F. (2008) Izuchenie e´ffektivnosti i bezopasnosti immunokorregiruyushchej terapii izoprinozinom u detej s oslozhnennym techeniem allergicheskikh zabolevanij [A study of the efficacy and safety of immunocorrective therapy with isoprinosine in children with a complicated course of allergic diseases]. Farmateka, 1, 71–76. [in Russian].

Marusyk, U. I. (2016) Osoblyvosti klitynnoi lanky imunnoi vidpovidi shkoliariv, khvorykh na bronkhialnu astmu rannoho pochatku, zalezhno vid atsetyliatornoho polimorfizmu [Features of the cellular link of the immune response of schoolchildren, patients with bronchial asthma of early onset, depending on acetylator polymorphism]. Dytiachyi likar, 1(46), 55–56. [in Ukrainian].

Depner, M., Ege, M. J., Cox, M. J., Dwyer, S., Walker, A. W., Birzele, L. T., et al. (2017) Bacterial microbiota of the upper respiratory tract and childhood asthma. The Journal of Allergy and Clinical immunology, 3(139), 826–834. doi: 10.1016/j.jaci.2016.05.050.

Razi, C. H., Harmanci, K., Abaci, A., Özdemir, O., Hizli, S., Renda R., & Keskin, F. (2010) The immunostimulant OM-85 BV prevents wheezing attacks in preschool children. J. Allergy ClinImmunol, 126(4), 763–769. doi: 10.1016/j.jaci.2010.07.038.

Tangye, S. G., Pillay, B., Randall, K. L., Avery, D. T., Phan, T. G., Gray, P., et al.

(2017) Dedicator of cytokinesis 8–deficient CD4+ T cells are biased to a TH2 effector fate at the expense of TH1 and TH17 cells. The Journal of Allergy and Clinical immunology, 139(3), 933–949. doi: 10.1016/j.jaci.2016.07.016.

Volosovets, O. P., Dosenko, V. E., Kryvopustov, S. P., & Pavlyk E. V. (2015) Znachennia odnonukleotydnykh polimorfizmiv v henakh MTOR ta ATG5 vrozvytku alerhichnykh zakhvoriuvan u ditei [The importance of single nucleotide polymorphisms in the MTOR and ATG5 genes in the development of allergic diseases in children]. Zdorov´e rebenka, 3(63), 5–11. [in Ukrainian].

Migacheva, N. B., Kaganova, T. I., & Aronova, A. V. (2013) Osobennosti techeniya ostrykh respiratornykh infekcij u detej s allergicheskimi boleznyami: problemy vedeniya pacientov i puti ikh resheniya [Special Features of Acute Respiratory Infections Clinical Course in Children with Allergic Disorders: Problems of Management and Ways to Solve Them]. Voprosy sovremennoj pediatrii, 2, 78–82. [in Russian].

Galli, S. J., & Tsai, M. (2012) IgE and mast cells in allergic disease. Nat Med, 18(5), 693–704. doi: 10.1038/nm.2755.

Lawren, C. Wu, & Ali A. Zarrin. (2014) The production and regulation of IgE by the immune system. Nature Reviews Immunology, 14, 247–259. doi: 10.1038/nri3632.

Rebrova, O. Yu. (2006) Statisticheskij analiz medicinskikh dannykh. Primenenie paketa prikladnykh programm STATISTICA [Statistical analysis of medical data. Application of the STATISTICA software package]. Moscow: Medya Sfera. [in Russian].