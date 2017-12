Aнтимикробное действие экстракта протефлазида на микрофлору периимплантатного участка при инфекционно-воспалительных осложнениях одонтоиплантации

Kawamata, H., Hakata, K., Okubo, M., & Uchida, D. (2015). Association of the oral bacteria with onset of the infective endocarditis. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 44, e240.

DeSimone, D. C., DeSimone, C. V., Tleyjeh, I. M., de Sa, D. D. C., Anavekar, N. S., Lahr, B. D. & Baddour, L. M. (2015). Association of mitral valve prolapse with infective endocarditis due to Viridans Group Streptococci. Clinical Infectious Diseases, 61(4), 623–625. doi: 10.1093/cid/civ375.

Duggal, S., & Chugh, T. D. (2014). Pasteurella multocida: Cause of subdural and paranasal sinus abscesses in an adolescent. Journal of Pediatric Infectious Diseases, 9(2), 115–118. doi: 10.3233/JPI-140423.

Bhardwaj, B., Bhatnagar, U. B., & Conaway, D. G. (2016). An Unusual Presentation of Native Valve Endocarditis Caused by Staphylococcus warneri. Reviews in Cardiovascular Medicine, 17.

Petrushanko, T. A., Tchereda, V. V., & Loban, G. A. (2014). Skriningovaya diagnostika mikroe´kologicheskikh narushenij polosti rta [The screening diagnostic of micro ecological disorders of oral cavity]. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika, 59(6), 48–50. [in Russian].

Ahmed, N. H., Biswal, I., Roy, P., & Grover, R. K. (2014). Kocuria kristinae, an unusual pathogen causing opportunistic infections in patients with malignancy. Indian journal of medical microbiology, 32(40), 456. doi: 10.4103/0255-0857.142232.

Citro, R., Prota, C., Greco, L., Mirra, M., Masullo, A., Silverio, A., et al. (2013). Kocuria kristinae endocarditis related to diabetic foot infection. Journal of medical microbiology, 62(6), 932–934. doi: 10.1099/jmm.0.054536-0.

Faustova, M. O., Ananieva, M. M., & Basarab, Ya. O. (2016). Bakterytsydna ta funhitsydna aktyvnist ekstraktu proteflazydu shchodo muzeinykh shtamiv mikroorhanizmiv Staphylococcus aureus AT•SS 25923, Staphylococcus epidermidis AT•SS 14990, Escherichia coli AT•SS 25922, Streptococcus faecalis AT•SS 29212, Micrococcus luteus ATCC 4698, Candida albicans AT•SS10231. [Bactericidal and fungicidal activity of the extract on proteflazid museum strains Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Escherichia coli ATCC 25922, Streptococcus faecalis ATCC 29212, Micrococcus luteus ATCC 4698, Candida albicans ATSS10231]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 16, 4(56), 72–74. [in Ukrainian].

Kaminskyi, V. V., Shalko, M. N., Michailov, V. S., Lesnikova, M. V., Yashchenko, L. A., Grynevych, O. I., & Broun, T. A. (2015). Ocenka e´ffektivnosti preparata Proteflazyd pry lechenii papillomavirusnoj infekcii: meta-analiz rezulʹtatov mnogoletnikh klinicheskikh issledovanij [Evaluation of efficacy of Proteflazid in the treatment of HPV-infection: meta-analysis of long-term clinical trials results]. Medicinskie aspekty zdorov'ya zhenshchiny, 6(92), 5–14. [in Russian].

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrayiny «Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok «Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialʹnykh preparativ» vid 05.04.2007 r. №167 [Order №167 of the Ministry of Public Health of Ukraine on "On Approval of Training Guidance "Assessment of the sensitivity of microorganisms to antibiotics ", April, 5, 2007]. Retrieved from: http//www.moz.gov.ua. [in Ukrainian].