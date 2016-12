Варианты полиморфизма гена альдостерон синтетазы (CYP11B2) и основные факторы сердечно-сосудистого риска

Kowalski, J., Barylski, M., Banach, M., Grycewicz, J., Irzmański, R., & Pawlicki, L. (2006). Neutrophil superoxide anion generation during atorvastatin and fluvastatin therapy used in coronary heart disease primary prevention. J Cardiovasc Pharmacol, 48, 143–147. doi: 10.1097/01.fjc.0000246150.52382.07.

Ebrahim, S., & Smith, G. D. (1997). Systematic review of randomised controlled trials of multiple risk factor interventions for preventing coronary heart disease. BMJ, 314, 1666–1674. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.314.7095.1666.

Kraus, W. E. (2000). Genetic approaches for the investigation of genes associated with coronary heart disease. Am Heart J, 140, 27–35. doi: 10.1067/mhj.2000.109380.•

Levy, D, DeStefano, A. L., Larson, M. G., O'Donnell, C. J., Lifton, R. P., Gavras, H., et al. (2004). Evidence for a blood pressure gene on chromosome 17: Genome scan results for longitudinal blood pressure phenotypes in subjects from the Framingham Heart Study. Hypertension, 36, 477–483.

O’Donnell, C. J. (2004). Family history, subclinical atherosclerosis, and coronary heart disease risk barriers and opportunities for the use of family history information in risk prediction and prevention. Circulation, 110, 2074–2076. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000145539.77021.AC.

Hanatani, A., Yoshiyama, M., Kim, S., Omura, T., Toda, I., Akioka, K., et al. (1995). Inhibition byangiotensin II type I receptor antagonist of cardiac phenotypic modulation after myocardial infarction. J Mol Cell Cardiol, 27, 1905–1914.

Urata, H., Boehm, K. D., Philip, A., Kinoshita, A., Gabrovsek, J., Bumpus, F. M., & Husain, A. (1993). Cellular localization and regionaldistribution of an angiotensin II forming chymase in the heart. J Clin Invest, 91, 1269–128.

Brilla, C. G., Pick, R., Tan, L. B., Janicki, J. S., & Weber, K. T. (1990). Remodeling of the rat right and left ventricles in experimental hypertension. Circ Res, 67, 1355–1364. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.RES.67.6.1355.

Tsai, C. T., Lai, L. P., Lin, J. L., Chiang, F. T., Hwang, J. J., Ritchie, M. D., et al. (2004). Reninangiotensinsystem gene polymorphisms and atrial fibrillation. Circulatio, 109, 1640–1646. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000124487.36586.26.

Weber, K. T., Brilla, C. G., & Janicki, J. S. (1993). Myocardial fibrosis:functional significance and regulatory factors. Cardiovasc Res, 27, 341–348.

Williams, G. H., Moore, T. J., & Hollenberg, N. K. (1991). Dysregulation of aldosterone secretion and its relationship to the pathogenesis ofessential hypertension. Endocrinol Metab Clin North America, 20, 423–447.

Refaat, S., El-Ghaffar, N. A., El-Rahman Negm, H. A., & Yousri, T. (2008). The role of aldosterone in myocardial dysfunction of Egyptianpatients with essential hypertension. Arch Med Sci, 4, 161–166.

Cohn, J. N., & Colucci, W. (2006). Cardiovascular effects of aldosterone and post-acute myocardial infarction pathophysiology. AmCardiol, 97, 4–12.

Donderski, R., Grajewska, M., & Manitius, J. (2006). Aldosteron i jego znaczenie w uszkodzeniu układu sercowo-naczyniowego u osób z przewlekłą chorobą nerek. Kardiol Pol, 64, 423–42.

Sutton, M. G., & Sharpe, N. (2000). Left ventricular remodeling aftermyocardial infarction pathophysiology and therapy. Circulation, 101, 2981–2988. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.101.25.2981.

Ouvrard-Pascaud, A., Sainte-Marie, Y., Bénitah, J. P., Perrier, R.,Soukaseum, C., Cat, A. N., et al. (2005). Conditional mineralocorticoidreceptor expression in the heart leads to life-threatening arrhythmias. Circulation, 111, 3025–3033. doi: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.104.503706.

Marumo, T., Uchimura, H., Hayashi, M., Hishikawa, K., & Fujita, T. (2006). Aldosterone impairs bone marrow-derived progenitor cell formation. Hypertension, 48, 490–496. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.HYP.0000235681.25685.cf.

Qin, W., Rudolph, A. E., Bond, B. R., Rocha, R., Blomme, E. A., Goellner, J. J., et al. (2003). Transgenic model of aldosterone-driven cardiac hypertrophy and heart failure. Circ Res, 93, 69–76. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.RES.0000080521.15238.E5.

Biondi-Zoccai, G. G., Abbate, A., & Baldi, A. (2003). Potential antiapoptotic activity of aldosterone antagonists in postinfarction remodeling. Circulation, 108, 26.

Kupari, M., Hautanen, A., Lankinen, I., Koskinen, P., Virolainen, J., Nikkila, H., & White, P.C. (1998). Associations between human aldosterone synthase (CYP11B2) gene polymorphisms and left ventricular size, mass, and function. Circulation, 97, 569–575. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.97.6.569.

White, P. C., & Slutsker, L. (1995). Haplotype analysis of CYP11B2. Endocr Res, 21, 437–442.

Davies, E., Holloway, C. D., Ingram, M. C., Inglis, G. C., Friel, E. C., Morrison, C., et al. (1999). Aldosterone excretion rate and blood pressure in essential hypertension are related to polymorphic differences in the aldosterone synthase gene CYP11B2. Hypertension, 33, 703–707. doi: 10.1161/01.HYP.33.2.703. •

Lala, D. S., Rice, D. A., & Parker, K. L. (1992). Steroidogenic factor I, a key regulator of steroidogenic enzyme expression, is the mouse homolog of fushi tarazu-factor I. Mol. Endocrinol, 6, 1249–1258.

Tamaki, S., Iwai, N., Tsujita, Y., & Kinoshita, M. (1999). Genetic polymorphism of CYP11B2 gene and hypertension in Japanese. Hypertension, 33, 266–270. doi: http://dx.doi.org/10.1161/01.HYP.33.1.266.

Stella, P., Bigatti, G., & Tizzoni, L. (2004). Association between aldosterone synthase (CYP11B2) polymorphism and left ventricular mass in human essential hypertension. J Am CollCardiol, 43, 265–270. doi:10.1016/j.jacc.2003.08.034.

Isaji, M., Mune, T., & Takada, N. (2005). Correlation between left ventricular mass and urinary sodium excretion in specific genotypes of CYP11B2. J Hypertens, 23, 1149–1157. doi: 10.1097/01.hjh.0000170377.00591.7e.

Wang, L., Zhou, J., Zhang, B., Wang, H., Li, M., Niu, Q., et al. (2014). Association of echocardiographic left ventricular structure and −344C/T aldosterone synthase gene variant: A meta-analysis, Journal of Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 1–14. doi: 10.1177/1470320314535459.

Takeuchi, F., Yamamoto, K., & Katsuya, T. (2012). Reevaluation of the association of seven candidate genes with blood pressure and hypertension: A replication study and meta-analysis with a larger sample size. Hypertens Res, 35, 825–831. doi: 10.1038/hr.2012.43.

Saidi, S., Touhami, M., & Wassim, A. (2010). Aldosterone synthase gene (CYP11B2) promoter polymorphism as a risk factor for ischaemic stroke in Tunisian Arabs. Journal of Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 11(3), 180–6. doi: 10.1177/1470320309360816.