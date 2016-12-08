Возрастные особенности деформации миокарда и жёсткости артерий у мужчин с гипертонической болезнью
Аннотация
Учитывая прогрессирующее старение популяции в целом, изучение роли возрастных изменений в развитии сосудистого и кардиального ремоделирования остаётся актуальным.
Цель работы – оценить влияние старения на деформацию миокарда и артериальную жёсткость у мужчин с гипертонической болезнью с использованием определения скорости пульсовой волны в аорте (aoСПВ) и параметров, полученных при помощи спекл-трекинг эхокардиографии.
Материалы и методы. 32 пациента с гипертонической болезнью (ГБ) II стадии и 12 практически здоровых лиц в возрасте от 45 до 72 лет были включены в исследование. Жёсткость артерий оценивали с использованием системы BPLab Vasotens (осциллометрическим методом). Трансторакальная эхокардиография проводилась с использованием оборудования My Lab 50 (Esaote, Италия). Больные с ГБ и испытуемые из контрольной группы были разделены на 2 группы по возрасту.
Результаты. ASI достоверно коррелирует с возрастом (r=0,26, р<0,05), пульсовым АД (r=0,22, р<0,05), скоростью распространения пульсовой волны в аорте (aoСПВ) (г=0,16, р<0,05), AIx (r=0,16, р=0,002). Выявлена взаимосвязь PPA с АД (r=0,27, р<0,05 для САД с PPA). Глобальная продольная деформация (GLS) у больных артериальной гипертензией была значительно ниже по сравнению с контрольной группой. Это снижение отмечалось в обеих группах старше 55 лет. GLS коррелировала с aoСПВ (r=0,26, р<0,05). Циркулярная и радиальная деформации в базальных и апикальных сегментах ЛЖ не показали существенных различий в группах, распределённых по возрасту.
Выводы. Настоящее исследование демонстрирует дополнительное влияние старения на развитие как кардиального, так и васкулярного ремоделирования, приводящего к нарушению продольной деформации миокарда и повышенной жёсткости артерий. На основании выявленных корреляций скорость распространения пульсовой волны и глобальная продольная деформация могут рассматриваться также в качестве маркера сосудистого старения у мужчин с ГБ и в популяции в целом.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2016.6.85487
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