Особенности суточных колебаний артериального давления у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна и ожирением

Zhang, W., & Si L. Y. (2012). Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and hypertension: Pathogenic mechanisms and possible therapeutic approaches. Upsala Journal of Medical Sciences, 117(4), 370–382. doi: 10.3109/03009734.2012.707253.

Diogo, L., Pinto, P., Bárbara, C., Monteiro, E., & Papoila, A. (2015). Neck circumference and body mass index as independent predictors of hypertension misclassification in patients suspected of having obstructive sleep apnea. Blood Pressure Monitoring, 20(1), 8–15. doi: 10.1097/MBP.0000000000000080.

Tuomilehto, H., Seppä, J., Uusitupa, M., Peltonen, M., Martikainen, T., Sahlman, J., et al. (2014). The impact of weight reduction in the prevention of the progression of obstructive sleep apnea: an explanatory analysis of a 5-year observational follow-up trial. Sleep Medicine, 15(3), 329–335.

Jordan, J., Yumuk, V., Schlaich, M., Nilsson, P., Zahorska-Markiewicz, B., Grassi, G., et al. (2012). Joint statement of the European Association for the Study of Obesity and the European Society of Hypertension. Journal of Hypertension, 30(6), 1047–1055. doi: 10.1097/HJH.0b013e3283537347.

Mansukhani, M., Kolla, B., & Ramar, K. (2014). International Classification of Sleep Disorders 2 and American Academy of Sleep Medicine Practice Parameters for Central Sleep Apnea. Sleep Medicine Clinics, 9(1), 1–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsmc.2013.10.006.

Statsenko, M. E., & Talagayev, S. V. (2014) Sutochnoe monitorirovanie arterial`nogo davleniya i funkciya pochek u bol´nykh arterial`noj gipertoniej i sindromom obstruktivnogo apnoe´ sna [Daily monitoring of arterial pressure and renal function in patients with arterial hypertension and obstructive sleep apnea syndrome]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta, 1(49), 120–124. [in Russian].