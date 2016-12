Ремоделирование миокарда при хронической сердечной недостаточности с избыточной массой тела и ожирением с учётом уровней общего холестерина и триглицеридов

Martins, F., Campos, D. H., Pagan, L. U., Martinez, P. F., Okoshi, K., Okoshi, M. P., et al. (2015). High-fat Diet Promotes Cardiac Remodeling in an Experimental Model of Obesity. Arq. Bras. Cardiol., 105 (5), 479–486. doi: 10.5935/abc.20150095.

Sayer, G. T., & Semigran, M. J. (2012). Right ventricular performance in chronic congestive heart failure. Cardiol. Clin., 30, 271–282. doi: 10.1016/j.ccl.2012.03.011.

Elmadbouh, I., Mansourc, M., Nabehe, M., Fariedd, W., Abdelsaboura, A., & Omara, A. (2015). Atorvastatin improves cardiac function and remodeling in chronic non-ischemic heart failure: A clinical and pre-clinical study. The Egyptian Heart Journal, 67, 289–292. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ehj.2014.11.003.

De Gennaro, L., Brunetti, N. D., Correale, M., Buquicchio, F., Caldarola, P., & Di Biase, M. (2014). Statin therapy in heart failure: for good, for bad, or indifferent? Curr. Atheroscler. Rep., 16, 377. doi: 10.1007/s11883-013-0377-x.

Charach, G., Rabinovich, A., Ori, A., Weksler, D., Sheps, D., Charach, L., et al. (2014). Low levels of low-density lipoprotein cholesterol: a negative predictor of survival in elderly patients with advanced heart failure. Cardiology, 127(1), 45–50. doi: 10.1159/000355164.

Ebong, I. A., Goff, D. C., Rodriguez, C. J., Chen, H., Sibley, C. T., & Bertoni, A. G. (2013). Association of lipids with incident heart failure among adults with and without diabetes mellitus: Multiethnic Study of Atherosclerosis. Circ. Heart Fail., 6, 371–378. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.000093.

Cheng, Y., He, X. M., Meng, H., Zhao, Q. Z., Zhen, Y. Z., Tian, L., et al. (2014). Relationship between lipids levels and right ventricular volume overload in congestive heart failure. Journal of Geriatric Cardiology, 11, 192–199. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2014.03.011.

Voronkov, L. G., Amosova, K. M., Bahrii, A. E., Dziak, H. V., Diadyk, O. I., Zhariniv, O. Y., et al. (2013). Rekomendatsii z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy ta Ukrainskoi asotsiatsii fakhivtsiv iz sertsevoi nedostatnosti [Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure Association of cardiologists of Ukraine and the Ukrainian Association of specialists in heart failure]. Ukrainiskyi kardiolohichnyi zhurnal, 1 (Add), 6–44. [in Ukrainian].