Комплексная прегравидарная подготовка женщин с дефицитом массы тела
Аннотация
Дефицит массы тела женщины находится в прямой зависимости от массы жировой ткани в организме и ведёт к значительным перестройкам эндокринных механизмов регулирования репродуктивной функции.
Цель работы – оценить эффективность разработанной комплексной прегравидарной подготовки женщин с дефицитом массы тела.
Материалы и методы. В исследование вошли 130 женщин с дефицитом массы тела, которые обратились в женскую консультацию с целью планирования беременности, 65 из них получали комплекс предложенных лечебно-профилактических мероприятий, 65 — традиционные мероприятия, а также 35 женщин с нормальной массой тела. У всех женщин в сыворотке крови определяли содержание гипофизарных и овариальных гормонов и показатели костно-минерального обмена. Особенностями предложенной прегравидарной подготовки является лечебное питание (преимущественно белково-углеводное, калорийность дневного рациона не менее 35 ккал/кг массы тела) и метаболическая коррекция (назначение комбинированного препарата карбоната кальция и холекальциферола), которая снижает резорбцию и увеличивает плотность костной ткани.
Результаты. Отмечено, что назначение гормональной терапии женщинам с дефицитом массы тела позволяет улучшить показатели овариальных гормонов и пролактина, что отражается на нормализации менструального цикла, появлении овуляции и, соответственно, способствует наступлению беременности. Содержание общего кальция, паратгормона, остеокальцина и витамина D у женщин, получающих предложенные мероприятия с включением карбоната кальция и холекальциферола, не отличается от женщин с нормальной массой тела, тогда как у женщин, получающих традиционные мероприятия, они статистически значимо снижены. Использование разработанного комплекса способствует статистически значимому снижению частоты самопроизвольного аборта с 16,3 до 2,0 % (P=0,015).
Выводы. Использование разработанного комплекса лечебно-профилактических мероприятий для женщин с дефицитом массы тела, в который, помимо нормализации гормонального фона, включено лечебное питание, комбинированный препарат карбоната кальция и холекальциферола, оказывает положительное влияние на функциональное состояние минеральной плотности костной ткани, гормональный обмен, что, в свою очередь, улучшает общее состояние женщины и её репродуктивное здоровье.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2016.6.85511
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