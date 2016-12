Комплексная прегравидарная подготовка женщин с дефицитом массы тела

Abdullaeva, R. G. (2009) Osobennosti formirovaniya reproduktivnogo zdorov'ya devushek-podrostkov s deficitom massy tela (Avtoref. dis…kand. med. nauk) [Features of the formation of the reproductive health of adolescent girls with underweight]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian].

Grigor'eva, D. V. (2008) Narusheniya kostno-mineral'nogo obmena i ikh korrekciya u beremennykh s osteopeniej (Avtoref. dis…kand. med. nauk) [Disorders of bone and mineral metabolism and their correction in pregnant women with osteopenia]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian].

Gruzinova, E. N., Gerasimova, L. I., Denisova, T. G., & Vasil’eva, Eʹ. N. (2012) Klinicheskaya ocenka reproduktivnoj funkcii zhenshhin s deficitom massy tela [Clinical evaluation of the reproductive function of women with underweight]. Prakticheskaya medicina, 2(57), 211–213. [in Russian].

Purshaeva, Eʹ. Sh. (2014) Reproduktivnoe zdorov’e molodykh zhenshchin s deficitom massy tela (Avtoref. dis…kand. med. nauk) [Reproductive health of young women with underweight]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian].

Pieńkowski, W., Wolski, H., Drews, K. & Seremak-Mrozikiewicz, A. (2015) Fetal programming and the etiology of osteoporosis. Ginekol Pol., 86(8), 622–5.