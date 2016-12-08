Предиспозиция к депрессивной симптоматике у больных параноидной шизофренией: конституционно-биологические, социально-демографические факторы и дебют болезни

Цель работы – выявить конституционно-биологические, социально-демографические (микросоциальные) и клинико-динамические (дебюта заболевания) факторы предиспозиции к развитию депрессивной симптоматики у больных параноидной формой шизофрении.

Материалы и методы. Проведено клинико-анамнестическое, социально-демографическое, клинико-психопатологическое и патопсихологическое обследование 82 больных параноидной шизофренией с выявленными симптомами депрессии и сравнение с 47 больными параноидной шизофренией без депрессивной симптоматики. Исследование проводилось с использованием шкал PANSS, CDSS, HDRS и опросника для оценки социального функционирования и качества жизни психически больных. Группы не отличались по основным демографическим показателям. Исследование конституционно-биологических факторов предиспозиции включало изучение наследственности и преморбидных характерологических свойств больных; социально-демографических (микросоциальных условий на доманифестном и текущем этапе) факторов: взаимоотношений в семье, характеристики условий проживания, материального положения, качества питания. К факторам дебюта заболевания были отнесены возраст дебюта; факторы, которые предшествовали дебюту; синдромальная характеристика первого эпизода; первое обращение к психиатру и суицидальные высказывания и намерения.

Результаты. Проведена оценка прогностической значимости отдельных факторов предиспозиции к депрессии у больных параноидной шизофренией и выявлены следующие факторы предиспозиции (p<0,05): наследственность шизофрении и аффективные расстройства; невысокий уровень эрудированности в сочетании с эмоционально-волевой незрелостью, тревожностью, склонностью к колебаниям настроения; низкий уровень доходов и расходов на питание, одежду, досуг; неудовлетворительные условия проживания; неустойчивый или конфликтный характер взаимоотношений в семье; наличие при первом эпизоде аффективной симптоматики, в частности депрессивной, которая сохраняется при дальнейшем течении заболевания, а также ангедонии, нарушений сна и аппетита, потери веса; высказывания суицидальных мыслей или намерений в течение жизни. Возраст дебюта заболевания и факторы, которые ему предшествовали, не оказывали статистически значимого влияния на развитие симптомов депрессии у данного контингента больных.

Выводы. Выявленные особенности позволят повысить качество диагностики депрессивной симптоматики у больных параноидной шизофренией, а разработка комплекса мер их медико-социальной реабилитации, который будет учитывать выявленные особенности, – способствовать повышению как результатов лечения, так и уровня социального функционирования и качества жизни данного контингента больных.