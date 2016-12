Антифунгальная активность стрептомицетов, изолированных из бентонитовых глин

Sarmiento-Vizcaíno, A., Braña, A., González, V., Nava, H., Molina, A., Llera, E., et al. (2016). Atmospheric Dispersal of Bioactive Streptomyces albidoflavus Strains Among Terrestrial and Marine Environments. Microb Ecol, 71(2), 375–386. doi: 10.1007/s00248-015-0654-z.

Boom, R., Sol, C. J., Salimans, M. M., Jansen, C. L., Wertheim-van Dillen, P. M., & van der Noordaa, J. (1990). Rapid and simple method for purification of nucleic acids. Clin. Microbiol., 28(3), 495–503.

Cannon, R., & Chaffin, W. (1999). Oral Colonization By Candida Albicans. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 10(3), 359–383. doi: 10.1177/10454411990100030701.

Wang, C., Wang, Z., Qiao, X., Li, Z., Li, F., Chen, M., et al. (2013). Antifungal activity of volatile organic compounds from Streptomyces alboflavus TD-1. FEMS Microbiology Letters, 341(1), 45–51. doi: 10.1111/1574-6968.12088.

Dharumaduari, Dhanasekaran, Nooruddin, Thajuddin, & Annamalai, Panneerselvam (2008). AN ANTIFUNGAL COMPOUND: 4' PHENYL -1-NAPTHYL -PHENYL ACETAMIDE FROM STREPTOMYCES SP. DPTB16. FACTA UNIVERSITATIS Series: Medicine and Biology, 15(1), 7–12.

El-Sabbagh, S. M., Emara, H. A., Metwally, A. M., &, Saba, H. A. (2013). A new antifungal compound from Streptomyces exfoliates. Life Science Journal. 10(4), 2654–65.

Cheng, K., Rong, X., Pinto-Tomás, A., Fernández-Villalobos, M., Murillo-Cruz, C., & Huang, Y. (2014). Population Genetic Analysis of Streptomyces albidoflavus Reveals Habitat Barriers to Homologous Recombination in the Diversification of Streptomycetes. Applied and Environmental Microbiology, 81(3), 966–975. doi: 10.1128/AEM.02925-14.

Lane, D. J. (1991). 16S/23S rRNA sequencing, in Nucleic acid techniques in bacterial systematics (Stackebrandt E. and Goodfellow M., Eds), (P. 115–176), Wiley, Chichester.

Miyadoh, S. (1993). Research on antibiotic screening in Japan over the last decade: a producing microorganisms approach. Actinomycetologica, 7, 100–106. doi: http://doi.org/10.3209/saj.7_100.

Jain, P. K., & Jain, P. C. (2007). Isolation, characterization and antifungal activity of Streptomyces sampsonii GS 1322. Indian J. Exp. Biol, 45(2), 203–6.

de Lima Procópio, R. E., da Silva, I. R., Martins, M. K., Azevedo, J. L., & Araújo, J. M. (2012). Antibiotics produced by Streptomyces. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 16, 466–471. doi: 10.1016/j.bjid.2012.08.014.

Singhi, S., & Deep, A. (2009). Invasive candidiasis in pediatric intensive care units. The Indian Journal of Pediatrics, 76(10), 1033–1044. doi: 10.1007/s12098-009-0219-6.

Yan, L., Han, N., Zhang, Y., Yu, L., Chen, J., Wei, Y., et al. (2010). Antimycin A18 produced by an endophytic Streptomyces albidoflavus isolated from a mangrove plant. The Journal of Antibiotics, 63(5), 259–261. doi:10.1038/ja.2010.21.

Belyavskaya, L. A., Efimenko, T. A., Efremenkova, O. V., Kozyritskaya, V. E., Yutinskaya, H. A. (2016). Identifikaciya y antagonisticheskie svoistva pochvennogo streptomiceta Streptomyces sp. 100 [Identification and antagonistic properties of the soil streptomycete Streptomyces sp. 100]. Mikrobiolohichnyi zhurnal, 78(72), 61–74. [in Ukrainian].

Bilaj, V. I. (1982). Metody e´ksperimentalnoj mikologii [Methods of Experimental Mycology]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Ivakhnyuk, T. V., & Kaplin, N. N. (2009). Kharakteristika tkanevykh i kul´tural´nykh form Candida species, vydelennykh ot novorozhdennykh detej [The characteristic of Candida species tissue and cultural forms isolated from newborn children]. Problemy medicinskoj mikologii, 11(3), 34–38. [in Russian].

Egorov, N. S. (2004). Osnovy ucheniya ob antibiotikakh [Fundamentals of theory of antibiotics]. Moscow: MGU: Nauka. [in Russian].

Pokas, O. V., Polishchuk,O. I., Avdieieva, L. V., & Vasylenko, L. H., (2005). Vydovyi sklad ta antybiotykorezystentnist mikroflory u VIL-infikovanykh osib ta khvorykh na pozalikarniani opurtunistychni infektsii [Spectrum and antibacterial resistance of pathogenic fungi in cases of community-aquired oppurtunistic infection and in HIV-positiv patients]. Ukrainskyi khimioterapevtychnyi zhurnal, 3–4, 48–52. [in Ukrainian].

Shyrobokov, V. P., Yankovskyi, D. S., & Dyment, H. S. (patentee) (2009) Sposib oderzhannia heliu bentonitu dlia medychnykh tsilei Patent № 45163 Ukrayina (korysna model) A 61 K 35/66, A 61 K 35/74. [A method for producing bentonite gel for medical purposes. Patent №45163 Ukraine (utility model) А 61 К 35/66, А 61 К 35/74]. Bulleten, 20. [in Ukrainian]

Shyrobokov, V. P., Yankovskij, D. S., & Dyment, H. S. (2014). Mikroby v biogeokhimicheskikh processakh, e´volyucii biosfery i sushchestvovanii chelovechestva [The microbes in biogeochemical processes, the evolution of the biosphere and the existence of mankind]. Kyiv: Veres O.I. [in Ukrainian]