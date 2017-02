Клиническая эффективность применения экзогенного L-аргинина в лечении больных с ишемической болезнью сердца после перенесённой негоспитальной пневмонии

Kovalenko, V. M., & Kornatskyi, V. M. (2016). Problemy zdorov’ia i medychnoi dopomohy ta model pokrashchannia v suchasnykh umovakh [The problems of health and health care and it's improuvment model in modern conditions]. Kyiv. [in Ukrainian].

Lynnyck, M., Nedospasova, O., Tarasenko, O., Bushura, I., & Nikiforova, L. (2016). Porivnialni dani pro rozpovsiudzhenist khvorob orhaniv dykhannia i medychnu dopomohu khvorym pulmonolohichnoho ta alerholohichnoho profiliu v Ukraini za 2009–2015 rr. [Comparative data on the prevalence of respiratory diseases and medical care for patients with pulmonary and allergy profile diseases in Ukraine for 2009–2015 years]. Kyiv: Lira-K. [in Ukrainian].

Corrales-Medina, V., Suh, K., Rose, G., Chirinos, J., Doucette, S., Cameron, D., & Fergusson, D. (2011). Cardiac Complications in Patients with Community-Acquired Pneumonia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. PLoS Med, 8(6), e1001048. doi: 10.1371/journal.pmed.1001048.

Griffin, A., Wiemken, T., & Arnold, F. (2013). Risk factors for cardiovascular events in hospitalized patients with community-acquired pneumonia. International Journal of Infectious Diseases, 17(12), e1125-e1129. doi: 10.1016/j.ijid.2013.07.005.

Mykhailovska, N. S., Oliinyk, T. V., & Mykhailovskyi, Y. M. (2015). Kliniko-patogenetychna rol imunozapalnykh porushen ta endotelialnoyi dysfunktsii u khvoryh na ishemichnu khvorobu sertsia, komorbidnu z gipotyreozom [Clinical and pathogenetic role of immunoinflammatory disorders and endothelial dysfunction in patients with ischemic heart disease comorbid with hypothyroidism (reference review)]. Bukovynskyi medychnyi visnyk, 19 (1), 227–231. [in Ukrainian].

Lutai, M. I., Bugayenko, V. V., Moiseyenko, O. I., Mushtenko, L. O., & Slobodskyi, V. A. (2011). Znachennia L-arhininu v likuvanni khvorykh iz sertsevo-sudynnoiu patolohiieiu [Value of L-arginine in treatment patients with cardiovascular pathology]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 4, 96–107. [in Ukrainian].

Babushkina, A. (2009). L-arginin s tochki zreniya dokazatel´noj mediciny [L-arginine in terms of evidence based medicine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 6, 43–48. [in Ukrainian].

Bai, Y., Sun, L., Yang, T., Chen, J., & Hui, R. (2008). Kratkovremennyj peroral'nyj priem L-arginina uluchshaet e´ndotelial'nuyu funkciyu natoshhak pri nizkikh iskhodnykh znacheniyakh potokoposredovannoj vazodilatacii: metaanaliz randomizirovannykh kontroliruemykh issledovanij [Short-term oral administration of L-arginine improves endothelial function on the empty stomach at low initial values floro-mediated vasodilation: meta-analysis of randomized controlled trials]. Ukrainskyi medychnyi visnyk. Therapia, 10, 45–51. [in Ukrainian].

Kraidashenko, O. V., & Shalmina, M. A. (2012). E´ndotelijoposredovanyj e´ffekt tivortina u bol´nykh s ishemicheskoj bolezn´yu serdca pozhilogo i starcheskogo vozrasta [Endothelium-derived atiischemic effect of tivortin in elderly patients with ischemic heart disease]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 2, 2(93), 105–109. [in Ukrainian].

Ostrovskyy, M. M., & Varunkiv, O. I. (2013). Vplyv patohenetychno-obhruntovanoi medykamentoznoi terapii nehospitalnoi pnevmonii na tli ishemichnoi khvoroby sertsia v osib, infikovanykh Chlamydophila pneumonia, na endobronkhialni faktory nespetsyfichnoi rezystentnosti ta lokalnu imunnu vidpovid [The influence of pathogenetically substantiated medicinal therapy of community-acquired pneumonia in combination with concomitant coronary artery disease in patients, infected by chlamydophila pneumoniae, on endobronchial nonspecific resistance factors and local immune response]. Ukrainskyi pulmonolohichnyi zhurnal, 3, 63–67. [in Ukrainian].

Treshchinskaya, M. A. (2012). Antie´jdzhingovyj e´ffect L-arginina [Anti-aging effect of L-arginine]. Medicina neotlozhnykh sostoyanij, 3, 50–54. [in Russian].

Shevchenko, A. O., Slesareva, Yu. S., & Shevchenko, O. P. (2011). Laboratornaya diagnostika povrezhdeniya ateroskleroticheskoj blyashki u bol´nykh ishemicheskoj bolezn´yu serdca: PAPP-A (obzor literatury) [Laboratory diagnosis of atherosclerotic plaque damage in patients with coronary heart disease: PAPP-A (a review of literature)] Klinicheskaya laboratornaya diagnostika, 5, 3–10.[in Russian].

Chang, C., Mills, G., Karalus, N., Jennings, L., Laing, R., Murdoch, D., et al. (2013). Biomarkers of Cardiac Dysfunction and Mortality from Community-Acquired Pneumonia in Adults. PLoS ONE, 8(5), e62612. doi: 10.1371/journal.pone.0062612.