Патогенетическая сопряжённость активности инфламаторных процессов и ренальной дисфункции у больных с ранним ревматоидным артритом

Kizaki, K., Yamashita, F., Hayashi, T., & Funakoshi, N. (2016) Infliximab is equivalently suppressing oxidative stress compared to tocilizumab among well-controlled patients with rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. doi: 10.1111/1756-185X.12972.

Kohara, M., Takeda, S., Miki, T., Ohara, K., Yamanaka, Y., Kawamata, M., et al. (2016) Development of Acute Pericarditis Associated with New-onset Rheumatoid Arthritis in a Diabetic Patient with Renal Impairment: The Elusive Nature of Uremia. Intern Med., 55(8), 955–959. doi: 10.2169/internalmedicine.55.5438.

Chiu, H. Y., Huang, H. L., Li, C. H., Chen, H. A., Yeh, C. L., Chiu, S. H., et al. (2015) Increased Risk of Chronic Kidney Disease in Rheumatoid Arthritis Associated with Cardiovascular Complications - A National Population-Based Cohort Study. PLoS One., 10(9), e0136508. doi: 10.1371/journal.pone.0136508.

Isaacs, J. D., Zuckerman, A., Krishnaswami, S., Nduaka, C., Lan, S., Hutmacher, M. M., et al. (2014) Changes in serum creatinine in patients with active rheumatoid arthritis treated with tofacitinib: results from clinical trials. Arthritis Res Ther., 16(4), 158. doi: 10.1186/ar4673.

Hashimoto, A., Kanisawa, Y., Fujimi, A., Nakajima, C., Hayasaka, N., Yamada, S., et al. (2016) Thrombocytopenia and Anemia with Anti-c-Mpl antibodies Effectively Treated with Cyclosporine in a Patient with Rheumatoid Arthritis and Chronic Renal Failure. Intern Med., 55(6), 683–687. doi: 10.2169/internalmedicine.55.5190.

Park, J. S., Park, M. C., Park, Y. B., Lee, S. K., & Lee, S. W. (2014) Concurrent use of methotrexate and celecoxib increases risk of silent liver fibrosis in rheumatoid arthritis patients with subclinical reduced kidney function. Clin Rheumatol., 33(10), 1415–1423. doi: 10.1007/s10067-014-2719-7.

Urazayeva, L. I., & Maksudova, A. N. (2014) Biomarkery rannego povrezhdeniya pochek: obzor literatury [Biomarkers of early renal injury: review of literature] Prakticheskaya medicina, 4–1(80), 125–130. [in Russian].

Faisal, R., Shinwari, L., & Jehangir, T. (2015) Comparison of the Therapeutic Effects of Thymoquinone and Methotrexate on Renal Injury in Pristane Induced Arthritis in Rats. J Coll Physicians Surg Pak., 25(8), 597–601. doi: 08.2015/JCPSP.597601.

Yukawa, N., & Mimori, T. (2013) Hematologic, biochemical, and immunological tests in clinical practice of rheumatoid arthritis. Nihon Rinsho., 71(7), 1178–1182.

Orosa, B., García, S., & Conde, C. (2015) The autotaxin-lysophosphatidic acid pathway in pathogenesis of rheumatoid arthritis. Eur J Pharmacol., 765, 228–233. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.08.028.