Хронические аллергические заболевания кожи у мужчин: влияние возрастного дисгормонального статуса

Изучение этиологии и патогенеза аллергических заболеваний кожи, как и выбор оптимального лечения, представляют собой чрезвычайно важные проблемы современной медицины. Изменения уровней половых и гонадотропных гормонов, которые происходят у пациентов с хроническими аллергическими дерматозами и влияют на них, изучены недостаточно.

Цель работы – изучить изменения уровней половых и гонадотропных гормонов у пациентов с аллергодерматозами старших возрастных групп и разработать эффективные методы их лечения.

Материалы и методы. Обследовали 203 мужчины: 36 здоровых лиц в возрасте 25–44 лет, 167 мужчин в возрасте 45–64 лет (включая 63 здоровых и 104 больных с хроническими аллергодерматозами). Оценка тяжести аллергодерматозов проводилась по шкале SCORAD. Оценка качества жизни проводилась по опроснику DLQI. Применялся опросник Aging Males Symptoms Scale. Концентрация тестостерона, тестостеронсвязывающего глобулина, фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов, пролактина определялась в сыворотке крови иммуноферментным методом.

Результаты. Во время исследования выявлено, что у мужчин, больных хроническими аллергическими дерматозами, уровень тестостерона был достоверно ниже, а уровни фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, пролактина, тестостеронсвязывающего глобулина – достоверно выше в сравнении со здоровыми мужчинами аналогичного возраста. Дополнительное применение препарата на основе стероидных сапонинов в комплексной терапии мужчин в возрасте 45–64 лет, больных хроническими аллергическими дерматозами, имело положительный клинический эффект, что проявлялось снижением индекса SCORAD, индекса DLQI, индекса Aging Males Symptoms Scale, а также нормализовало уровень тестостерона. Дополнительное применение ноотропного препарата у этой когорты больных имело положительный клинический эффект, что проявлялось уменьшением индекса SCORAD, индекса DLQI, индекса Aging Males Symptoms Scale, а также нормализовало уровни тестостерона, лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона и пролактина.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии возрастного дисгормонального состояния у мужчин в возрасте 45–64 лет, больных хроническими аллергодерматозами; обосновывают целесообразность проведения корригирующих мероприятий у мужчин, больных хроническими дерматозами, путём применения ноотропных препаратов и препаратов на основе стероидных сапонинов.