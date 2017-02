Хронические аллергические заболевания кожи у мужчин: влияние возрастного дисгормонального статуса

Carlsten, C., Dimich-Ward, H., Ferguson, A., Watson, W., Rousseau, R., & Dybuncio, A. (2013). Atopic dermatitis in a high-risk cohort: natural history, associated allergic outcomes, and risk factors. Ann. Allergy Asthma Immunol., 110(1), 24–28. doi: 10.1016/j.anai.2012.10.005.

Garmhausen, D., Hagemann, T., Bieber, T., Dimitriou, I., Fimmers, R., & Diepgen, T. (2013). Characterization of different courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients. Allergy, 68(4), 498–506. doi: 10.1111/all.12112.

Kubo, A., Nagao, K., & Amagai, M. (2012). Epidermal barrier dysfunction and cutaneous sensitization in atopic diseases. J. Clin. Invest., 122(2), 440–447. doi: 10.1172/JCI57416.

Reznichenko N. Yu. (2013). The state of the sympathoadrenal and vagoinsular systems in men of mature age, who suffer from allergic dermatoses. Crimean J. of Experimental and Clinical Medicine, 3(1–2), 24–27.

Charman, C., Chambers, C., & Williams, H. (2003). Measuring atopic dermatitis severity in randomized controlled clinical trials: what exactly are we measuring? J. Invest. Dermatol., 120, 932–941. doi: 10.1046/j.1523-1747.2003.12251.x.

Finlay, A. Y. (2001). Quality of life in atopic dermatitis. J. Am. Acad. Dermatol., 45, 64–66.