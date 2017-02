Особенности гормонов фетоплацентарного комплекса при переношенной беременности

Stepancovskaya, G. K., &Gordeeva, G. D. (2010). Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and gynecology]. Moscow: Eksmo-Press. [in Russian].

Caughey, A. B., Stotland, N. E., Washington, A. E., & Escobar, G. J. (2009). Who is at risk for prolonged and postterm pregnancy? Am J Obstet Gynecol, 200(6), 683. doi: 10.1016/j.ajog.2009.02.034.

Mittal, P., Romero, R., Tarca, A. L., Gonzalez, J., Draghici, S., Xu, Y., et al. (2010). Characterization of the myometrial transcriptome and biological pathways of spontaneous human labor at term. J. Perinat. Med, 38, 617–643. doi: 10.1515/JPM.2010.097.

Clark, S. L. & Fleischman, A. R. (2011). Term pregnancy: time for a redefinition. Clin Perinatal., 38(3), 557–564. doi: 10.1016/j.clp.2011.06.014.

Williams, P. J., Searle, R. F., Robson, S. C., Innes, B. A., & Bulmer, J. N. (2009). Decidual leucocyte populations in early to late gestation normal human pregnancy. J Reprod Immunol., 82(1), 24–31. doi: 10.1016/j.jri.2009.08.001.

Melamed, N., Ben-Haroush, A., Kremer, S., Hod, M., & Yogev, Y. (2010). Failure of cervical ripening with prostaglandin-E2 can it be predicted? J. Matern Fetal Neonatal Med., 23(6), 536–540. doi: 10.3109/14767050903197076.

Tripathi, V., Nara,S., Chaube, S. K., Rangari, K., Saroha, A., et al. (2008). Development of rapid and sensitive one-step direct enzyme linked immunosorbent assay for 17-alpha-OH-progesterone inserum. J. Immuno assay Immunochem, 29(2), 117–127. doi: 10.1080/15321810801887599.