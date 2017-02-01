Особенности гормонов фетоплацентарного комплекса при переношенной беременности

Актуальность проблемы переношенной беременности обусловлена прежде всего высоким уровнем перинатальной, младенческой заболеваемости и смертности при данной акушерской патологии, а также высокой частотой кесарева сечения и осложнений при запоздалых родах. Частота переношенной беременности колеблется в пределах от 3,5 до 16 %. По сравнению с доношенными новорождёнными перинатальная заболеваемость в данной группе выше в 1,7 раза, а смертность – в 5,5 раза.

Цель работы – изучить особенности функционирования фетоплацентарного комплекса при переношенной беременности, выявить взаимосвязь осложнений течения гестационного периода и перинатальных исходов в зависимости от нарушений фетоплацентарного комплекса.

Материалы и методы. С целью изучения особенностей течения запоздалых родов и перинатальных исходов при этом провели анализ 96 беременных с запоздалыми родами (2013–2015 гг.), которые родили детей в срок 41–42 недели. В качестве контрольной группы обследовали 41 беременную, которые по клинико-демографическим признакам не отличались от группы сравнения, но с родами в сроке 37–40 недель.

Результаты. У женщин с переношенной беременностью плацентарный лактоген составлял 10,31 мг/мл и был ниже аналогичного показателя группы доношенной беременности (14,64 мг/мл). Снижение уровня плацентарного лактогена приводит к замедлению биосинтетических процессов и задержке развития плода. У женщин группы переношенной беременности также обнаружили снижение уровня эстриола – 7,16 нг/мл в конце гестационного периода, по сравнению с группой доношенной беременности (12,11 нг/мл), что соответствует представлениям о патогенетических особенностях формирования переношенной беременности – отсутствие подъёма уровня эстриола перед началом родов. В результате обследования женщин в группе переношенной беременности обнаружено существенное снижение уровня прогестерона – 85,83 нг/мл, в то же время в группе доношенной беременности этот показатель был почти вдвое больше – 158,79 нг/мл. У женщин из группы переношенной беременности отмечено снижение кортизола перед началом родов до 29,25 нмоль/мл, что меньше аналогичного показателя группы доношенной беременности (36,11 нмоль / мл), повышение гормона стресса кортизола свидетельствует об активации системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников при подготовке организма женщины к родам.

Выводы. У женщин с переношенной беременностью наблюдается снижение гормонов фетоплацентарного комплекса по сравнению с контрольной группой: кортизола – на 19 % (р < 0,05), плацентарного лактогена – на 30 % (р < 0,05), эстриола – на 41 % (р < 0,08) и прогестерона – на 46 % (р < 0,05), что приводит к формированию соответствующего патологического гормонального фона переношенной беременности и характеризует наличие плацентарной дисфункции у данной категории беременных.