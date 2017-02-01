Особенности гормонов фетоплацентарного комплекса при переношенной беременности
Аннотация
Актуальность проблемы переношенной беременности обусловлена прежде всего высоким уровнем перинатальной, младенческой заболеваемости и смертности при данной акушерской патологии, а также высокой частотой кесарева сечения и осложнений при запоздалых родах. Частота переношенной беременности колеблется в пределах от 3,5 до 16 %. По сравнению с доношенными новорождёнными перинатальная заболеваемость в данной группе выше в 1,7 раза, а смертность – в 5,5 раза.
Цель работы – изучить особенности функционирования фетоплацентарного комплекса при переношенной беременности, выявить взаимосвязь осложнений течения гестационного периода и перинатальных исходов в зависимости от нарушений фетоплацентарного комплекса.
Материалы и методы. С целью изучения особенностей течения запоздалых родов и перинатальных исходов при этом провели анализ 96 беременных с запоздалыми родами (2013–2015 гг.), которые родили детей в срок 41–42 недели. В качестве контрольной группы обследовали 41 беременную, которые по клинико-демографическим признакам не отличались от группы сравнения, но с родами в сроке 37–40 недель.
Результаты. У женщин с переношенной беременностью плацентарный лактоген составлял 10,31 мг/мл и был ниже аналогичного показателя группы доношенной беременности (14,64 мг/мл). Снижение уровня плацентарного лактогена приводит к замедлению биосинтетических процессов и задержке развития плода. У женщин группы переношенной беременности также обнаружили снижение уровня эстриола – 7,16 нг/мл в конце гестационного периода, по сравнению с группой доношенной беременности (12,11 нг/мл), что соответствует представлениям о патогенетических особенностях формирования переношенной беременности – отсутствие подъёма уровня эстриола перед началом родов. В результате обследования женщин в группе переношенной беременности обнаружено существенное снижение уровня прогестерона – 85,83 нг/мл, в то же время в группе доношенной беременности этот показатель был почти вдвое больше – 158,79 нг/мл. У женщин из группы переношенной беременности отмечено снижение кортизола перед началом родов до 29,25 нмоль/мл, что меньше аналогичного показателя группы доношенной беременности (36,11 нмоль / мл), повышение гормона стресса кортизола свидетельствует об активации системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников при подготовке организма женщины к родам.
Выводы. У женщин с переношенной беременностью наблюдается снижение гормонов фетоплацентарного комплекса по сравнению с контрольной группой: кортизола – на 19 % (р < 0,05), плацентарного лактогена – на 30 % (р < 0,05), эстриола – на 41 % (р < 0,08) и прогестерона – на 46 % (р < 0,05), что приводит к формированию соответствующего патологического гормонального фона переношенной беременности и характеризует наличие плацентарной дисфункции у данной категории беременных.
Ключевые слова
Литература
Stepancovskaya, G. K., &Gordeeva, G. D. (2010). Akusherstvo i ginekologiya [Obstetrics and gynecology]. Moscow: Eksmo-Press. [in Russian].
Caughey, A. B., Stotland, N. E., Washington, A. E., & Escobar, G. J. (2009). Who is at risk for prolonged and postterm pregnancy? Am J Obstet Gynecol, 200(6), 683. doi: 10.1016/j.ajog.2009.02.034.
Mittal, P., Romero, R., Tarca, A. L., Gonzalez, J., Draghici, S., Xu, Y., et al. (2010). Characterization of the myometrial transcriptome and biological pathways of spontaneous human labor at term. J. Perinat. Med, 38, 617–643. doi: 10.1515/JPM.2010.097.
Clark, S. L. & Fleischman, A. R. (2011). Term pregnancy: time for a redefinition. Clin Perinatal., 38(3), 557–564. doi: 10.1016/j.clp.2011.06.014.
Williams, P. J., Searle, R. F., Robson, S. C., Innes, B. A., & Bulmer, J. N. (2009). Decidual leucocyte populations in early to late gestation normal human pregnancy. J Reprod Immunol., 82(1), 24–31. doi: 10.1016/j.jri.2009.08.001.
Melamed, N., Ben-Haroush, A., Kremer, S., Hod, M., & Yogev, Y. (2010). Failure of cervical ripening with prostaglandin-E2 can it be predicted? J. Matern Fetal Neonatal Med., 23(6), 536–540. doi: 10.3109/14767050903197076.
Tripathi, V., Nara,S., Chaube, S. K., Rangari, K., Saroha, A., et al. (2008). Development of rapid and sensitive one-step direct enzyme linked immunosorbent assay for 17-alpha-OH-progesterone inserum. J. Immuno assay Immunochem, 29(2), 117–127. doi: 10.1080/15321810801887599.
DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.1.91636
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
Copyright (c) 2017 Запорожский медицинский журнал
Запорожский государственный медицинский университет