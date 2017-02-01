Антибиотикорезистентность семейства Еnterobacteriaceae spp. как основного возбудителя инфекций мочевой системы среди взрослого населения женского пола
Аннотация
Чрезвычайно серьёзной проблемой в медицине, в частности нефрологии, является растущая антибиотикорезистентность среди возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний. Знание региональной бактериальной резистентности возбудителей инфекций мочевой системы является «базисом» дифференцированного подхода к эмпирическому применению антибактериальных препаратов в качестве патогенетического лечения данной патологии.
Цель работы – установить спектр и динамику в антибиотикорезистентности бактерий семейства Enterobacteriaceae как доминирующего среди групп возбудителей инфекций мочевой системы у взрослого населения женского пола Черновицкой области.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ этиологического спектра и антибактериальной резистентности уропатогенов, идентифицированных в 396 образцах мочи пациентов, которые проживают в Черновицкой области (2009–2013 гг.), с целью верификации «инфекций мочевой системы» (ИМС).
Результаты. Выделено 99 штаммов бактерий семейства Enterobacteriaceae (за исключением протея) в этиологически значимых количествах; изучен спектр чувствительности выделенных штаммов к антибактериальным препаратам (антибиотикам); проанализированы временные динамические изменения в антибиотикорезистентности энтеробактерий как возбудителей инфекций мочевой системы.
Выводы. Динамика (2009–2013 гг.) резистентности штаммов семейства Enterobacteriaceae (за исключением протея) как основного возбудителя инфекций мочевой системы у женщин, проживающих в Черновицкой области, была зависимой от группы антибактериальных средств и имела в основном «волнообразный» разнонаправленный характер. Результаты исследования свидетельствуют: уропатоген E. coli, выделенный у женщин региона, сохраняет чувствительность к антибиотикам пенициллинового ряда (c2= 3,89; р < 0,05), фторхинолонам (c2= 9,15; р < 0,01) и левомицетину (c2= 5,37; р < 0,05); прослеживается чёткая тенденция к уменьшению антибиотикорезистентности штаммов E.coli к цефалоспоринам первого поколения и наличие «волнообразной кривой» резистентности к цефалоспоринам третьего поколения.
Региональный микробиологический мониторинг даёт возможность анализировать спектр возбудителей ИМС и их чувствительность к антибактериальным лекарственным средствам, своевременно принять меры по предупреждению развития бактериальной мультирезистентности уропатогенов – внесение изменений в локальные клинические протоколы лечения больных на ИМС в лечебных заведениях Черновицкой области.
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DOI: http://dx.doi.org/10.14739/2310-1210.2017.1.91713
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