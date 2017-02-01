Таксономический состав микробиоты полости толстой кишки детей грудного возраста, больных острым колиэнтеритом, находящихся на естественном вскармливании

В последние годы сложилась парадоксальная ситуация, которая свидетельствует о неблагоприятной эволюции современных острых кишечных инфекций, особенно у детей грудного возраста, что влияет на жизненный прогноз для больных, хотя по мере углублённого изучения этой патологии у пациентов, количество которых значительно и продолжает расти, прогноз постоянно ухудшается.

Цель работы – установить этиологию колиэнтеритов у детей грудного (1–6 месяцев) возраста, таксономический состав патогенных, условно-патогенных микроорганизмов и представителей главной, дополнительной и случайной микробиоты полости толстой кишки детей грудного возраста, больных колиэнтеритом, при грудном вскармливании.

Материалы и методы. Бактериологическому и микологическому обследованиям подлежало содержимое полости толстой кишки 48 детей в возрасте от одного до шести месяцев, больных колиэнтеритом (контрольная группа – 35 образцов содержимого толстой кишки практически здоровых детей).

Результаты. Этиологическая структура была установлена в 28 (58,33 %) исследованиях. Индекс постоянства, частота встречаемости, индексы видового богатства Маргалефа, видового разнообразия Уиттикера, видового доминирования Симпсона и Бергера–Паркера бактерий рода Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides и Escherichia не отличаются у больных и практически здоровых детей. Растут эти показатели у пептострептококков: индекс постоянства на 78,26 %, частота встречаемости – на 60,00 %, индекс видового богатства Маргалефа – в 2 раза, индекс видового разнообразия Уиттикера – на 97,32 %, индексы видового доминирования Симпсона – в 3 раза и Бергера–Паркера – на 65,31 %. Растут также эти показатели у условно-патогенных энтеробактерий (Proteus) на 82,24 % – в 2 раза, 2,03 раза, на 68,18 % соответственно. Изучение таксономического состава микробиоты полости толстой кишки у детей, больных острым колиэнтеритом, показало широкую контаминацию биотопа (полости) патогенными (E. coli Hly+, энтеропатогенными кишечными палочками) и условно патогенными (C. diversus, Proteus ssp.) энтеробактериями, стафилококками, пептококком. При этом элиминируют из полости толстой кишки бактерии рода Eubacterium.

Выводы. Острый колиэнтерит у детей в возрасте от одного до шести месяцев, находящихся на естественном вскармливании, развивается на фоне уменьшения значения Bifidobacterium и Lactobacillus и контаминации полости толстой кишки E. coli Hly+, энтеропатогенными эшерихиями и C. diversus, Proteus, пептококком, стафилококками и пептострептококками и усиление значения бактерий Bacteroides и Escherichia.